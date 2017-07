Na Žižkově vyroste dva a půl tisíce bytů, radnice se bojí kolapsu dopravy

O několik tisíc obyvatel více bude mít Žižkov poté, co v severní části areálu Nákladového nádraží Žižkov dokončí developerská společnost Central Group novou rezidenční zónu nazvanou Parková čtvrť. Tu by mohl investor začít stavět už za dva roky a projekt počítá až se dvěma a půl tisíci nových bytů.

Podobu nové čtvrti v areálu Nákladového nádraží Žižkov má vtisknout sedm architektonických ateliérů. Dům na obrázku navrhl ateliér ADNS architekti.

S nárůstem obyvatel i lidí, kteří budou v nové čtvrti pracovat, vzrostou nároky na dopravu v okolí nynějšího brownfieldu. A to jak v oblasti automobilové dopravy, tak té hromadné. V budoucnu navíc bude v areálu nádraží stavět také společnost Sekyra Group. Na jejích pozemcích je zatím stavební uzávěra.

Podle starostky Prahy 3 Vladislavy Hujové (TOP 09) je kromě jiného nutné, aby Praha co nejdříve dokončila vnitřní městský okruh. „Dopravní studie k okolí nákladového nádraží totiž říká, že do té doby, než bude postaven vnitřní okruh, může celá oblast generovat denně jen deset tisíc dopravních pohybů, tedy deset tisíc vjezdů a odjezdů z oblasti,“ pronesla Hujová. A po dostavbě nové čtvrti těchto pohybů spolkne dva a půl tisíce samotný projekt Central Group.

„Pouze“ sedm a půl tisíce aut

Developer však deklaruje, že oproti původnímu projektu, který na místě plánovala britská společnost Discovery Group, se dopravní zátěž výrazně sníží. „Projekt Discovery Group koncentroval funkci obchodního centra, administrativy, hotelu a bydlení, kde by bylo zatížení dopravou daleko vyšší,“ uvedl mluvčí Central Group Radek Ježdík. Podle zmiňované studie by do původního developerského projektu vjíždělo denně až sedm a půl tisíce automobilů.

„Aktuální návrh navíc umožňuje rozšířit dopravní koridor v ulici Jana Želivského, kde se počítá s rekonstrukcí a posunutím tramvajové trati a s lepším přístupem k tramvajovým zastávkám,“ doplnil Ježdík.

Právě rekonstrukce Želivského ulice je jedním z kroků, který má nárůst automobilů v okolí bývalého nádraží řešit. „Bude se upravovat také křižovatka na Basilejském náměstí, která dostane nové semafory. Už nyní rekonstruujeme také Malešickou, u které předpokládáme zvýšenou dopravní zátěž,“ sdělila radní Prahy 3 pro dopravu Lucie Vítkovská (ODS).

Uspořádání dopravy uvnitř nové čtvrti řeší přímo developer. Ten plánuje například omezit rychlost v ulicích na třicet kilometrů v hodině a v místech, kde mají ulice křižovat pěší zónu, vybuduje retardéry.

„Parkovat se bude v Parkové čtvrti převážně ve třech podzemních podlažích u každého domovního bloku. V sousedství Basilejského náměstí počítáme také s rezervou parkovacích míst pro lidi z okolí. Auta místních, která dnes parkují na povrchu, by se tak mohla dostat pod zem,“ popsal mluvčí Central Group Ježdík.

Menší část parkovacích míst se podle něj objeví také na povrchu. Pouze však jako místa pro návštěvníky restaurací a obchodů. „Ve středové části projektu upřednostňujeme veřejný prostor před auty, proto v této pěší zóně není navrženo parkování na povrchu,“ dodal Ježdík.

Tramvaje pojedou přes areál nádraží

Hromadná doprava v okolí žižkovského nákladového nádraží závisí především na tramvajích. Už nyní je oblast obsloužena celkem šesti denními linkami, proto je podle developera kapacita hromadné dopravy dostatečná. Vedení městské části k tomu má ale výhrady.

„Do budoucna bude potřeba tramvaje posílit. Není však možné navyšovat kapacity stávajících linek, protože by se zasekávaly v centru. Je proto potřeba hledat nové napojení tramvají,“ podotkla radní Vítkovská.

Současným tramvajovým linkám by v budoucnu mohla odlehčit například trať, která má areál nákladového nádraží protínat a pokračovat směrem do Malešic. Ta je spojena s konverzí historické nádražní budovy na kulturně vzdělávací centrum a odstraněním stavební uzávěry v jižní části areálu.

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) má během léta dokončit studii, která určí například to, kudy nová tramvajová trať povede. Dlouho se řeší, zda ji vést okolo hlavní budovy, nebo skrz ni. Podle informací MF DNES se vedení hlavního města už shodlo na tom, že tramvaj povede kolem budovy, a IPR bude ve své studii toto řešení respektovat.

Přesto, že hlavní město zatím o vedení metra linky D přes Žižkov neuvažuje, je v jižní části areálu mezi navrženou zástavbou a stávající historickou budovou stále jako územní rezerva ponechán koridor, který umožňuje vedení trasy i umístění stanice metra.