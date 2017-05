Pražané parkují v zónách placeného naštvání. Místo aut jsou výkopy

Ročně zaplatí za parkování v zónách 1 200 korun. Na to, že jim ani to nepomůže najít během pár minut místo ke stání v okolí domu, si už řidiči v barevně lemovaných ulicích zvykli.

Těm, kterým je silničáři pokreslili teprve loni, však postupně dochází i to, že když jim město opravuje silnice pod okny, platí za parkování takřka zbytečně.

„Dvě stě metrů ulice se rozkope na celé čtyři měsíce, s vozovkou zmizí desítky parkovacích míst v modré zóně, za kterou si lidé museli zaplatit. Celé dny se tam téměř nepracuje už od prvního měsíce. Horliví strážníci využijí kritické parkovací situace k tomu, aby nastrkali pokutové lístky za stěrače lidem, kteří zoufale po několikerém objíždění bloků zaparkují na nejnemožnějších místech,“ zlobí se Jana Nová z Karlína, kde lidé v ulici U Sluncové přišli na 118 dní o 74 parkovacích míst. Uzavírka bude trvat do konce července a poté se silničáři přesunou o kus dál, kde budou pracovat do konce roku.

„Když se v Praze může tohle stát, je to dobrá práce politiků a úředníků pro obyvatele města, díky nimž jsou placeni? Není,“ dodává Nová s tím, že největší problém je délka oprav. A není sama, kdo si to myslí.

Na délku uzavírek si léta stěžuje nejeden řidič. Podle města ale není pravda, že se v ulicích pracuje zbytečně dlouho. „Délka výstavby je dána přesnými technologickými postupy provedených prací,“ říká náměstek primátorky Petr Dolínek (ČSSD). Opravám ulic se podle něj Praha nevyhne.

„Máme v ulicích a na sítích pod nimi obrovský vnitřní dluh v řádu desítek miliard korun a snahou je opravit vše dohromady a nemuset do takto opravených komunikací vstupovat dalších alespoň třicet let,“ říká Dolínek. Pokud už něco práce zdržuje, je to prý právě koordinace mezi silničáři, vodohospodáři či plynaři.

Stejná práce, odlišná doba?

Redaktoři MF DNES navštívili pět staveb v různých barevných parkovacích zónách a pracující dělníky potkali v pracovní době jen ve dvou případech. Podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové to nic nedokazuje.

„Některé práce vyžadují technologické přestávky a jiné nelze provádět v určitých klimatických podmínkách. Není v zájmu nikoho stavbu uměle prodlužovat,“ říká. Dodává, že délka stavebních prací je jedním z kritérií, podle kterých si TSK zhotovitele vybírá. Navíc má prý na stavbách dozor, který postup prací sleduje.

Zajímavé je však i to, že podle popisu na webu TSK se některé stavby zdají velmi podobné a přitom se na nich pracuje výrazně odlišnou dobu. Dobrým příkladem jsou ulice Na Okraji v Praze 6 a ulice U Sluncové v Praze 8. V obou případech jde o kompletní opravu vozovky a chodníků, spojenou s rekonstrukcí odvodnění a značení. A zatímco oprava pět set metrů dlouhého úseku v Praze 6 potrvá 70 dní, v Praze 8 zaberou stavbařům zdánlivě stejné práce na úseku dlouhém 240 metrů dní 118. Podle Liškové se každá stavba liší a počet dělníků na stavbě a délka úseku srovnávaná s dobou opravy je velmi subjektivní hledisko, jak je hodnotit.

Popis zmíněných staveb od TSK však prozkoumal i vedoucí Silniční laboratoře Stavební fakulty ČVUT Petr Mondschein. Délka opravy ulice Na Okraji, podle něj není nijak natažená. U ulice U Sluncové to ale neplatí. „Z uvedeného popisu skutečně nevyplývá, že by oprava měla trvat tak dlouhou dobu,“ říká. Dodává však, že pro bližší posouzení by potřeboval vidět projekt.

Finanční kompenzaci nedovoluje zákon

Obecně podle něj ale platí, že za rychlost stavby je nutné zaplatit. Není to totiž tak, že by ji od začátku až do konce zvládla jedna parta dělníků.

„Realizují ji různé profese, od zemařů až po ty, kdo pokládají asfaltové směsi. Ti všichni rotují po několika stavbách a konkrétní zhotovitel má omezenou kapacitu,“ říká.

Rozvržením sil po různých staveništích firmy šetří náklady, často na úkor rychlosti stavby. Rovnice levně, rychle a kvalitně proto podle Mondscheina neplatí a záleží na investorovi, jaké váhy jednotlivým kritériím cena, čas a kvalita nastaví.

Zpět ale k řidičům, kteří nemají kvůli opravám kde parkovat: Může jim obtíže město ulehčit? Tam, kde to jde, se o to radnice snaží.

„Pro rezidenty zřizujeme náhradní parkování v návštěvnických zónách,“ říká místostarosta Prahy 2 Jan Korseska. Nápad vracet lidem část z poplatku za parkování, se ale neuchytí.

„Plně chápu naštvanost občanů, kterým stavba zkomplikuje parkování, ale i když bych jim chtěl problémy kompenzovat, zákon to neumožňuje,“ říká Dolínek.

Možná by však mohli být shovívavější alespoň strážníci - tam, kde jejich práci nezastává neúprosné kamerové auto. Ale nejsou. Ač podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové posuzují vzniklou situaci s přihlédnutím ke všem okolnostem.

„Není ale možné předpokládat, že oprava vozovky a s tím spojené omezené parkování může být důvodem k přehlížení či benevolenci k špatnému parkování, obzvláště, když velkou část případů strážníci řeší kvůli oznámení občanů,“ říká.