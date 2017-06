Postavím lvinec, jaký svět neviděl, plánuje ředitel chlebské zoo

Zoo Chleby oslaví v pondělí 20 let od svého založení. Co jste si k jejím narozeninám nadělil?

Červené ibisi a hoka (druh ptáka hrabavého, pozn. red.). Máme je u nás teprve týden. Už se rozkoukali, nechtěli jíst, ale už se to naučili, takže už je jim dobře. Dále jsme se také stali členy Unie českých a slovenských zoologických zahrad.

Co plánujete do budoucna?

Medvědinec. Bude dvoupatrový a bude vypadat jako roubená ruská chata. Budeme v něm mít medvědy himalájské, kteří žijí na Sibiři. Jsou pohyblivější než ti hnědí, kteří většinu dne prospí. Jejich výběh bude v nové, severní části zoo, kterou jsme začali stavět asi před pěti lety a postupně v ní přibývají zvířata. Postavíme ho ještě letos, medvědí pár přivezeme na podzim.

Už víte, odkud budou?

Jednáme o tom s několika zoo: ruskými zahradami Novosibirsk a Čita a ukrajinskou zoo Berďansk.

Bude to výměnou za jiné zvíře?

Ano, zájem mají o primáty, takže jim dáme asi lemury.

Co ještě máte v plánu?

Lvinec, jaký svět neviděl. V Africe jsou stavby z hlíny vyztužené dřevem, chceme něco v tom stylu. Je to ale v začátcích. Máme stavební povolení a šetříme. Když dá bůh, začneme se stavbou příští rok. Výhledově chceme také postavit vodní kout, kde by vedle sebe byly nádrže s tučňáky, lachtany a kolem nich by běhaly děti. Teď ale musíme všechny síly napnout do medvědince, to je naše priorita, výhledově pak lvinec.

Loni jste z Thajska přivezl vzácné opice langury duk (víc o tom zde). Jak se jim daří?

Zdá se, že se jim daří dobře, protože se páří. Jsou to ale nesmírně nároční chovanci. Neustále k nim chodíme s obavami, jestli je všechno, jak má být, protože světové renomované zoo už na jejich chovu pohořely. Řekl bych, že to ale bylo proto, že nebyly ochotné dát toho tolik energie a úsilí jako my.

Minulý týden jste poprvé pustil langury do venkovního výběhu. Byl jste z toho nervózní?

Byl. Tyto opice jsou strašně stresové. Když k nim přijde víc lidí, například veterináři, dostanou průjem. Nevěděl jsem, jestli se vrátí, když je vypustím. Říkal jsem si, když vylezou na strom, který mají ve výběhu, jak je budu z deseti metrů výšky sundávat dolů? Nakonec jsme je museli týden přemlouvat, aby vůbec vyšly ven. Normální opice, když najde skulinku, tak se protáhne a zdrhne. Tyto měly otevřené dveře a nechtěly ven. Až po týdnu se osmělily.

Říkáte, že jsou náročné, na druhou stranu jste ale už dřív prohlásil, že máte rád výzvy...

Musím říct, že toto mě dost vyškolilo, protože jsem nečekal, že to bude až tak napínavé. Už samotný převoz opic z Thajska byl hrozně administrativně náročný. Opice pak navíc přestaly jíst, litovaly se. Kdyby s nimi tehdy nepřijela veterinářka z Bangkoku, nemuselo to skončit dobře. Teď už jsou ale zvířata v kondici, jsou veselá. Představa, že by po transportu uhynula, byla hodně těžká.

Takže takovou výzvu už ne?

Chci rajky (pěvce, pozn. red.). Kdysi jsem měl jeden pár těchto zvířat, nedařilo se je ale rozmnožit. K tomu potřebujete alespoň tři páry, abyste mohli zkoušet měnit partnery. Jenže kde sehnat tři páry? Až to budu vědět, pak o tom můžu přemýšlet.

Oslavy v chlebské zoo Chlebská zoo si na sobotu a neděli připravila speciální program pro své návštěvníky. V rámci oslav 20. výročí založení zahrady a také při příležitosti Mezinárodního dne dětí se v zoo konají různé soutěže, připraven je také skákací hrad i jiné atrakce. Dále mají návštěvníci možnost zavítat na komentované prohlídky zoo.

Představení si v rámci oslav připravil populární kouzelník Magic Alex, dále se představí čtyřnásobná mistryně světa v kickboxu Martina Ptáčková a dvojnásobný vicemistr světa v submission wrestlingu Josef Ptáček. Prodejní stánky budou nabízet třeba dětské knihy, květiny a další zajímavé suvenýry.

Před rokem jste ještě nevěděl, kterým listím langury krmit, testovalo se proto několik druhů. Které listí tedy vyhrálo?

Zjistili jsme, že jim chutná hlavně malinovník, ostružiník a růže. Také mohou jíst třeba indočínské ovoce s malým obsahem cukru, takže například malé banány. Necháváme jim vozit i listy z Vietnamu. Nakupujeme v Sapě, která nám potravu dvakrát týdně vozí.

Než jste sem langury přivezl, řekl jste, že kdyby měly třeba jen rýmu, jste ochotný sem nechat znovu povolat thajskou veterinářku. Bylo to za ten rok potřeba?

Zatím ne. Výhodou dnešní doby je, že můžete daný problém vyfotit na mobil, takže pošlete veterinářce do Bangkoku třeba fotku moči nebo trusu, a ona vám do čtyřiadvaceti hodin udělá konzilium. To je úžasné.

Tím, že jste sem chtěl langury duk přivézt, jste vyvolal skepsi u mnoha odborníků. Myslíte, že za ty měsíce, co u vás opice jsou, změnili názor?

Odborníci mě nijak nevzrušují. Ve Spojených státech se tamní zoologické zahrady rozhodly, že už tyto opice nikdy nevezmou do Ameriky, protože na jejich chovu pohořely. Když jsem jednu z těch zoologických navštívil, už se nedivím. Krmili je rajčaty, dávali jim mnoho vody. Poradit si nenechají. Takže jsem nakonec rád, že to americké zoo vzdaly.

Jezdí lidé jen kvůli opicím?

Návštěvníci z řad odborné veřejnosti ano. Jezdí k nám mnoho ředitelů světových zoologických zahrad, dokonce opakovaně. Pro návštěvníky, které tu potkáváme, je zajímavé, že jsou nejkrásnější na světě, ostatně to prohlásil i David Attenborough (slavný moderátor a přírodovědec, pozn. red.).

Loni onemocněla vaše gepardice Mzuri. Co se stalo?

Měla selhání ledvin a jater, zkolabovala. V zoo mi řekli, že krevní testy jsou tak špatné, že nemá cenu ji léčit. Je to kamarádka, která s námi rok bydlela, nemohl jsem ji nechat umřít. Vždyť jsem s ní dřív spal i v posteli. Dostala kapačky, bylo ale potřeba u ní pořád sedět a hlídat ji, aby si nevyrvala žílu. Snažili jsme se do ní dostat vodu a potravu. Namáčel jsem prst do žloutku a nutil ji, aby ho olízla, aby měla energii. Nakonec se to podařilo, vylízala se z toho. Dnes už je na tom dobře.

Chcete, aby měla mláďata?

My už jsme ji připouštěli opakovaně, ale nějak to nevyšlo. Pak jsem to chtěl zkusit se samcem ve Dvoře Králové, jenže to Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) zakázala, protože nejsem jejím členem.

Jak dnes vzpomínáte na začátky chlebské zoologické?

Tenkrát tu byla vybydlená farní zahrada. Celý areál jsme zrekonstruovali a přeměnili v zoo. Tenkrát se mi zahrada jevila přímo obrovská, ale ukázalo se, že je naopak malá, rozšířili jsme ji proto o novou část a dnes má tedy části dvě - starou a novou.