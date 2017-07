K samotnému útěku mláděte z poškozené klece mělo dojít večer z neděle na pondělí.

„Sedmiměsíční puma nám utekla z klece, kterou někdo vypáčil. Sama by to nedokázala, to zabezpečení by udrželo lva,“ uvedl ředitel zooparku Tomáš Machač.

Policie projíždí okolí a po malé pumě pátrá.

Podle Machače to není první případ, kdy se někdo pokusil zoo poškodit, nebo ublížit některému ze zvířat. Od začátku roku řešili již dva incidenty, kdy někdo otrávil koně a kozu.