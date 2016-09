Musela jsem si ujasnit, co chci, říká zpěvačka Lenny

Vystupujete ještě někdy s vaší maminkou?

Mně to vždycky přijde, že jako jiné mamky chodí s dcerami na kafe a povídají si, což taky děláme, tak my si kromě toho občas jdeme zahrát. Je to teď pro nás vzácný a krásný zážitek, zahrály jsme si spolu v létě na nějakých festivalech a pár koncertů nás čeká před Vánocemi.



Hearts Tour První samostatné turné Lenny má osm zastávek. 30. 9. Liberec/Vratislavice – Kulturní centrum



Ostrava – Rock and Roll Garage



Brno – Metro Music Bar



Olomouc – U-Klub



Plzeň – Buena Vista



Pardubice – Žlutý pes



České Budějovice – Café Klub Slavie



Praha – Lucerna Music Bar



Jak probíhalo skládání písniček na vaše první album Hearts?

Producent desky Ondra mi řekl, že se nemám a nemusím tolik upínat na žánry a neškatulkovat se. Tohle mi strašně pomohlo. On mi tím chtěl říct, že bych měla dělat, co chci a co cítím já. Po natočení épéček jsem měla kolem sebe spoustu vlivů, lidé mi sdělovali svoje dojmy a všichni se mě pak ptali, kdy bude deska. Já věděla, co každý chce a kde mě vidí, ale pak jsem si říkala: Co chci vlastně já? Jak mám dát dohromady věci, co mě baví – pianové skladby třeba s nabušeným rockem? Bála jsem se, že to bude průšvih. Ondra je sice začínající producent, ale věřím mu a desku jsem spoluprodukovala s ním. Nemá cenu si říkat „Musím, protože se to ode mě očekává“, tomu jsem se chtěla vyhnout a jít si vlastní cestou, ať je to klidně rebelské a drzé.



Úspěch vašich prvních skladeb vás tedy spíš motivoval, nebo svazoval?

Oboje, do dneška jsem na svoje první písničky pyšná, jsou to moje srdcovky. Ony mi otevřely cestu k lidem, byly chválené a dostala jsem za ně cenu Anděl, za což jsem vděčná. Na druhou stranu to svazovalo v tom, jak mě lidé profilovali. Říkala jsem si, že teď chci třeba trochu lítat po pódiu a dělat rockovější skladby, ale co když se to lidem nebude líbit?! Nakonec jsme to udělali tak, že jsme postupně některé písničky začali hrát během koncertů, a strašně to fungovalo.



Budete někdy zpívat česky?

Já češtinu miluji jako jazyk, miluji práci s řečí, Cimrmany a českou literaturu. Ale jednoduše je to tím, že jsem k tomu ještě nedospěla. Neumím napsat takový text, že bych s ním byla tak spokojená, abych ho nazpívala. Jsem ráda, že moji posluchači mi to trošku odpouští a zpívají se mnou v angličtině.



Co lidé uvidí na turné?

Na živé jsem se těšila a přípravy nepodcenila, nechtěla jsem jen odehrát koncert. Vzala jsem si poučení z koncertů, které jsem mohla vidět v Londýně. Pracují tam na scéně, aby byla pěkná světla, aby to někdo fotil a fanoušci měli hezké vzpomínky, takže i toto se snažím zařídit. Vím, jak bych si sama představovala show, kdybych já byla fanoušek. Chtěla bych si to užít, abych zůstala s otevřenou pusou, chtěla bych se vyfotit před hezkou fotostěnou a pak sdílet fotky s hashtagem s ostatními či si koupit nějaký suvenýr. Líbí se mi, jak pak mezi fanoušky jede každodenní život spjatý právě s daným interpretem.