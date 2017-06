Zvířecí krematorium u sídliště se odkládá. Nevzdáme to, vzkazuje investor

Obyvatelé západního okraje Prahy proti záměru protestovali už v roce 2013. Pod petici tehdy připojilo podpis několik tisíc lidí. Další vlna nevole se zvedla letos v únoru, kdy investor do řízení o posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA odevzdal přepracované podklady (psali jsme o tom zde).

Na konci května příslušný úřad posuzování na žádost investora zastavil. „Do hlavy mu nevidím, ale předpokládám, že je mu už konečně jasné, že při tak masivním odporu by asi nemělo smysl pokračovat. Záměr je ukončen, což je v tomto okamžiku rozhodující. Všichni máme obrovskou radost,“ uvedla starostka Zličína Marta Koropecká.

Bez souhlasného stanoviska EIA firma nemůže žádat příslušný stavební úřad o další nezbytná razítka - územní rozhodnutí a stavební povolení.

Podle plánů měla spalovna zvládnout každý den zpopelnit až 945 kilogramů těl uhynulých domácích mazlíčků. Součástí měl být také až pětadvacet metrů vysoký komín pro odvod spalin, zvířecí pohřebiště a obchod s urnami a náhrobky. To vše na ploše 22 tisíc metrů čtverečních mezi bytovými domy.

Redakce iDNES.cz se opakovaně pokoušela oběma zástupcům firmy dovolat. Celý den nezvedali telefon, nakonec odpověděli formou SMS. „Společnost od výstavby pietního parku neupouští. Dokumentace bude doplněna dle připomínek odborníků a veřejnosti, a poté bude opět podána pražskému magistrátu k novému projednání,“ napsala Milada Vondrušová.

Jakých hlavních změn by měl záměr doznat, upřesnit nechtěla. Už dříve ujišťovala, že firma postupuje správně. „Stojíme si za tím, že je to podle zákona,“ uvedla v únoru.

Musel by se změnit územní plán

Politici však mají jiný názor. Plocha, s níž investor pro stavbu počítá, podle nich patří do celoměstského systému zeleně a je také součástí ochranného pásma vodního zdroje, čili záměr podle nich není v souladu s územním plánem.

„Koupili si pozemky s tím, že dojde ke změně územního plánu a že je zhodnotí, ale změnu se jim nepodařilo prosadit. Myslím si, že za těchto okolností tam ani ve výjimečném případě něco podobného umístit nelze,“ podotkla už dříve pražská radní pro životní prostředí Jana Plamínková (Trojkoalice/STAN).

Odpůrci krematoria argumentují i tím, že by vyrostlo blízko mateřské školy a že v bezprostředním sousedství pozemků má letos začít stavba nové základní školy pro 540 žáků za téměř 270 milionů korun (více jsme psali zde).

Magistrát rovněž investorovi nabízel, že pozemek, nyní sloužící lidem z okolí k odpočinku jako lesopark, odkoupí.

„Na základě žádosti městské části magistrát s firmou vstoupil v jednání o odkupu pozemků. Každá strana předložila na počátku roku 2017 svůj znalecký posudek s cenou, jednání však v tuto chvíli váznou právě na rozdílné představě o ceně,“ přiblížila iDNES.cz aktuální situaci náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice/SZ).

Po přepracování dokumentace EIA však firma už tentokrát nemůže navázat na předchozí řízení jako posledně. „Pokud by chtěli pokračovat, museli by s povolováním začít znovu úplně od začátku. A pokud by se tak stalo, budeme se bránit stejně vehementně,“ uzavřela starostka Zličína Marta Koropecká.