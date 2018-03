MHD v Praze se zpožďovala i ve středu. Krnáčová to musí řešit, řekl Babiš

Podle Hany Pohanové z dopravního podniku byla doprava vcelku plynulá do půl deváté ráno, pak se začaly zpožďovat spoje ve směru do centra.

„Ve směru od centra je to dobré, ve směru na centrum je zpoždění do 30 minut,“ uvedla před desátou hodinou. Dopravní podnik zatím nemusel začít odklánět ze Seifertovy každou druhou tramvaj na linkách 5 a 9, jak to udělal v úterý dopoledne. Tramvaje číslo 5 odkláněl v pondělí.



Táboritskou a Seifertovou ulicí řidiči objíždějí uzavřený úsek Husitské, který se od pondělí opravuje. Rekonstrukce rozdělená na tři etapy má trvat do konce listopadu, pražský magistrát chce jednat o jejím urychlení se stavebními firmami. Do opravovaného úseku mohou pouze chodci. V Seifertově ulici se nyní nesmí parkovat u chodníků, aby řidiči nemuseli jezdit po tramvajových kolejích.

Andrej Babiš pro deník Blesk komentoval nedávný výrok Krnáčové, že Pražané jsou, co se týče dopravy, „trochu zpovykaní“. Primátorka se za něj později omluvila.

„Je jasné, že silnice a ulice se musí opravovat, ale nejde to dělat tak necitlivě bez dřívějšího upozornění Pražanů,“ cituje deník premiéra. Krnáčová by podle něj měla víc zvažovat, co říká. „A měla by dopravní situaci v Praze začít osobně řešit. A je jedno, že dopravu má v gesci jiná politická strana. Ona nese hlavní zodpovědnost,“ dodal Babiš.

Rekonstrukce 670 metrů dlouhého úseku Husitské mezi křižovatkou s Trocnovskou ulicí a Tachovským náměstím zahrnuje opravu vozovky, parkovacích pruhů a chodníků. Upraveno bude také odvodnění, mobiliář a zeleň. Předpokládané náklady jsou 70 milionů korun.