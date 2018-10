Dokázali jsme skoro zázrak, zhodnotila se Krnáčová. Lituje pádu lávky

Adriana Krnáčová zmínila také nevýhodný nájem Škodova paláce, za který Praha platila statisíce zbytečně. „Když se minulá generace tento nájem snažila vyřešit, tak uvrtala město do několika soudních sporů, které prohrálo. Přes to všechno se nám povedlo tuto smlouvu vyřešit,“ řekla Krnáčová.

Pochválila se také za řešení infrastruktury města, konkrétně na převod vlastnictví vody do rukou města. Před několika dny hlavní město získalo do svého vlastnictví i Pražské služby.

„Máme kontrolu nad osvětlením, což občané moc nevidí a neocení, ale jsou za tím stovky vyjednávání,“ dodala.



Krnáčová si mimo jiné posteskla, že od předchozí pražské vlády získala rozpracované pražské předpisy a velkou chybou bylo klíčové oblasti svěřit Matěji Stropnickému. Odebrání těchto oblastí Stropnickému pak podle ní způsobilo rozpad koalice. Podobně to mělo být i s Metropolitním plánem.

„Několikrát se odvolávali lidi a zhotovitel měl být také odvolán, ale podařilo se nám tento vývoj zvrátit. V březnu jsme odevzdali projednávání plánu. Věřím, že bude termín dokončení v roce 2022 splněn,“ vyjádřila se.



Město je ve výborné finanční kondici

„V roce 2014 jsme přebírali město s dluhem 32,67 miliard korun. Teď je dluh 20 miliard. Znamená to, že Praha je ve skvělé finanční kondici a může si půjčovat na projekty za výhodných podmínek komentovala finance Krnáčová s tím, že podle ní nikdy nedostávaly městské části tolik prostředků, jako za její vlády.

Končící primátorka komentovala i revitalizaci Václavského náměstí, jehož první etapa, která je pod zemí, je hotová. Jedná se o kanalizace, elektrické kabely, plyn a sítě. Nyní podle Krnáčové bude následovat vysazení stromů, revitalizace prostoru a výstavba mobiliáře.

Nový prostor má vzniknout i před Národním muzeem, který má podle Krnáčové být hotový k 28. říjnu letošního roku.

Modernizovali jsme a zlevňovali jízdné

„Do modernizace MHD jsme investovali 23 miliard korun a zlevnili jsme jízdenky pro studenty a důchodce. Posílili jsme ve špičkách metro a v roce 2016 jsme otevřeli prodlouženou trasu metra A,“ vypočítala Krnáčová.



Řekla však, že nebyli schopni dopracovat metro D, ale koncem minulého roku se jim povedlo dohodnout na výkupu pozemků v Krči. Zmínila taktéž signál v metru, kdy mají být do roku 2022 pokryté všechny linky metra.

Dále se vyjádřila k Vnitřnímu okruhu, na kterém už má pracovat projektant.

Smart city není jen o lavičkách

Závěrem se Krnáčová vyjádřila k oblasti kultury, kdy zrevitalizovali radniční doby a otevřeli Pražské kreativní centrum či kampus Hybernská. Neopomněla zmínit ani rekonstruovaný Orloj.

Za zmínku stojí i projekt Smart City, který podle Krnáčové není jen o chytrých lavičkách, ale konkrétně o datech, které pomohou řídit město. „Příští generace doufám ocení to, že jsme spustili tento projekt,“ řekla Krnáčová. Jako poslední pak pochválila projekt Lítačky.

Co se však Adrianě Krnáčové nepovedlo, je třeba pád lávky v Troji. „Strašně mě to mrzí, ale jak to změnit, když vám několik měsíců předtím odborná firma řekne, že je provoz bezpečný...,“ řekla. Kromě toho jí vadí, že se nepovedlo urychlit výstavbu v hlavním městě.

Nakonec však svou bilanci zakončila pochvalou, že toho za čtyři roky na magistrátu stihla hodně. „To, co jsme udělali, to hraničí se zázrakem,“ uvedla Krnáčová.

