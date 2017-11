Olomoučtí fanoušci zbili v tramvaji Afričana, ostatní lidé přihlíželi

S informací přišel server Aktuálně.cz, který získal i svědectví napadeného muže. Ten si své jméno ale nepřál uvést.

Fotbaloví fanoušci přistoupili do tramvaje, kde muž seděl, na stanici I. P. Pavlova. Nejprve došlo na slovní urážky, poté na házení citronů a fyzické napadení.

„Začali na mě řvát, že jsem černá huba a špinavej negr. Taky křičeli, že bych se měl vrátit do Afriky a že černoši a Židi by měli jít do plynu,“ popsal napadený muž serveru.

Jeden z útočníků dokonce muži vymačkal citron na hlavu. Dále napadený vypověděl, že se jej žádný z cestujících v tramvaji nezastal ani nechtěl následně poskytnout svědectví o napadení.

„Jako by na snaze začlenit se nezáleželo.“

Po incidentu muž použil tlačítko nouzového zastavení a požádal řidičku tramvaje, aby zavolala záchranáře a policisty. Po ošetření v nemocnici jej policisté odvezli na místní oddělení, kde mu ukázali záznamy tribuny z právě probíhajícího zápasu.

„Asi sedm jsem jich poznal a policisté je zadrželi ještě v průběhu zápasu,“ řekl muž pro Aktuálně.cz.

„Všichni zadržení muži skončili na policejním oddělení a kriminalisté na případu nyní pracují pro podezření ze spáchání trestných činů hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, výtržnictví a ublížení na zdraví,“ řekl iDNES.cz policejní mluvčí Jan Daněk.

Šestatřicetiletý Afričan umí česky a mluví i dalšími šesti jazyky. Do Prahy se přestěhoval před deseti lety, má doktorát z pražské univerzity a pracuje jako programátor v nadnárodní firmě.

„Celou tu dobu jsem se snažil začlenit do společnosti. Dva roky jsem jako dobrovolník učil děti ve školce francouzsky. Teď mám pocit, jako by na tom nezáleželo,“ řekl závěrem serveru muž.