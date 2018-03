Kadeřnice chránila týraného psa. Jeho pán rozbil výlohu dlažební kostkou

13:27 , aktualizováno 13:27

Kadeřnice z centra Prahy chtěla ve středu pomoci psovi, kterého jeho majitel opakovaně týral. Agresivní muž si to však nechtěl nechat líbit a začal ženu pronásledovat do provozovny, kde se zamkla. Pak kopal do výlohy a nakonec ji rozbil dlažební kostkou. Dění natočili svědci na mobilní telefony.