VIDEO: Policie pátrá po agresorovi. Zmlátil invalidu za to, že ho vzbudil

Incident se odehrál při vystupování na konečné stanici metra Zličín. Tehdy si muži s holemi všiml, že jeden z cestujících stále spí a pokusil se ho probudit. A dočkal se nadávek a výhrůžek.

„Probuzený ho zasypal sprostými nadávkami i výhrůžkami, že ho zbije, když už ho vzbudil,“ uvedl mluvčí policie Jan Rybanský.

Muž v plném invalidním důchodu se před agresorem začal bránit svými holemi, ale tím ho ještě více popudil. O hole se začali mezi sebou přetahovat, až invalida spadl na zem. Ve strachu se poté snažil doplazit pod lavičku, aby se před útočníkem ukryl.

„Agresor, bez ohledu na zdravotní stav napadeného, v útoku pokračoval a ležícího muže začal kopat do zad a dokonce ho několika údery pěstí zasáhl do hlavy. Zuřivec by v útoku zřejmě nadále pokračoval, kdyby nezasáhli cestující,“ popsal průběh incidentu Rybanský.

Chvíli to vypadalo, že muž násilí nechá a odjede metrem pryč, ale za chvíli se opět vrátil a dožadoval se po napadeném muži náhrady za ztracenou čepici. Jako odškodnění si chtěl vzít jednu z francouzských holí, ale to mu jeden z cestujících nakonec vymluvil.

Policie záběry zveřejnila až nyní, protože se jim přes dosavadní snahu zatím nepodařilo hledaného ztotožnit a vypátrat. „Pokud tedy muže na záběrech bezpečnostní kamery poznáváte, předejte nám prosím tyto informace prostřednictvím linky tísňového volání 158,“ dodal Rybanský.

Za ublížení na zdraví a výtržnictví hrozí muži až tříleté vězení.