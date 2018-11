Airbnb v Praze slábne, říká analýza. Více lidí si ze služby dělá bussiness

Pro turisty ideální pomocník při plánování dovolené, pro místní obyvatele i město naopak strašák. Takovou pověst si postupně vybudovala služba Airbnb, která se často skloňuje i v diskusích o nedostupnosti bydlení v Praze. Minulé vedení města hovořilo dokonce o tom, že služba Airbnb v Praze využívá téměř dvacet tisíc bytů.

Aktuální, na internetu zveřejněná analýza datové platformy Golemio městské společnosti Operátor ICT ale ukazuje, že se pod Airbnb pronajímá jen 12 674 bytů, z toho je 3 353 nabídek v Praze 1.

Data pro analýzu poskytla společnost Blahobyty. Oproti předchozím údajům čísla především ukazují, kolik lidí skutečně aktivně byty pronajímá, a to i v časové řadě od roku 2013. Navíc do součtu pronajímaných bytů nezahrnuje analýza Operátora ICT zaniklé nabídky. Analyzovaná data ukazují také to, jaká je průměrná cena ubytování. Ta momentálně činí 1 597 korun za noc. V samotném centru Prahy je průměrná cena za jednu noc 2 304 korun.

Airbnb v Praze podle čísel Operátor ICT slábne

Zásadní trend, který z dat platformy vyplývá, je ten, že boom služby Airbnb v Praze postupně upadá. Letos například vůbec poprvé převážil počet bytů, které byly z nabídky Airbnb odhlášeny, nad těmi, které ve službě nově přibyly. Nových nabídek ubytování se na webu Airbnb letos objevilo pouhých 2 468, naopak 3 044 bytů jejich majitelé odhlásili. Ještě loni přitom ve službě přibylo téměř šest tisíc pražských bytů a jen necelé čtyři tisíce se odhlásily.

„Na těch číslech můžeme pozorovat, že spousta lidí provoz ukončuje. Třeba proto, že to není tak návratné,“ vysvětluje Benedikt Kotmel, vedoucí projektu Golemio.

Vlastní analýzu ke službě Airbnb v Praze před časem zveřejnil Institut plánování a rozvoje (IPR). Oproti výstupům Operátora ICT se ale některá čísla liší. „Analýza IPR například považuje za sdílenou ekonomiku jen ty byty, ve kterých jejich majitel pronajímá pouze jeden pokoj. Jenže IPR použil jen data za jeden měsíc a ne časovou řadu,“ říká Kotmel.

Zatímco IPR uvádí, že skutečně sdílených bytů je na trhu jen dvacet procent a zbytek tvoří čisté podnikání, podle dat Operátora ICT je tento podíl půl na půl. Aktuální analýza totiž bere v potaz, zda majitel byt pronajímá méně než šedesát dní v roce. „V takovém případě můžeme hovořit o sdíleném ubytování,“ dodává Kotmel s tím, že takových bytů je v Praze 6 352. Druhá polovina je už skutečný byznys. Z porovnání nových a odhlášených bytů lze zároveň vyčíst, že bytů na byznys poměrově lehce přibývá.

Služba slibuje platit poplatky

Právě počet dnů v roce, po které majitel byt pronajímá, je jedním z ukazatelů, na základě kterých by Praha službu Airbnb chtěla regulovat. „Tím se dá odlišit, zda majitel byt pronajímá s podnikatelským záměrem, a tudíž by měl podléhat jasným regulacím pro poskytovatele ubytovacích služeb, nebo zda nemovitost pronajímá v období, kdy je třeba delší dobu pryč,“ popisuje radní pro oblast bydlení Adam Zábranský (Piráti) s tím, že druhou jmenovanou skupinu by město mělo spíše podporovat.

Dalším nástrojem, jak ubytovací službu lépe kontrolovat, je podle Zábranského změna zákona o místních poplatcích. Ty totiž momentálně musí platit sami pronajímatelé, kteří tak ale často nečiní.

„Ve Sněmovně je nyní pozměňovací návrh zákona, který by poplatky zvýšil, a navíc by ho mohlo samo Airbnb odvádět jménem pronajímatelů,“ říká radní s tím, že má Praha oproti jiným metropolím turistické poplatky kvůli zákonu příliš nízké. Pokud bude návrh přijat, je služba Airbnb údajně připravena poplatek začít vybírat. „Chceme být Praze dobrým partnerem a zároveň usnadnit život našim hostitelům. To jsou hlavní důvody, proč jsme se rozhodli nabídnout pomoc při výběru poplatku,“ uvedl Vladimír Beroun z Airbnb.

Negativní zkušenost s vyjednáváním má ale například Vídeň, které umožnila novela turistického zákona z roku 2017 vybírat jednotný poplatek i skrze ubytovací platformy. Vídeň ale s Airbnb o jednotném výběru místního poplatku a dalších podmínkách vyjednávala déle než rok. Nakonec ale jednání přerušila, protože Airbnb odmítalo požadavky města, a nyní firmě hrozí pokuty z přestupkového řízení.

Podle Zábranského se Praha se službou dokáže domluvit. „Myslím si, že je Airbnb stále otevřenější, protože si uvědomuje, že v opačném případě mohou být ty regulace přísnější. Navíc může být placení poplatků prospěšné pro obě strany,“ myslí si Zábranský. „Služba si může udělat dobré jméno tím, že díky ní Praha získává peníze, a navíc pronajímatelům odpadne byrokracie,“ dodává.