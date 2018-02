Praha našla nové místo pro Epopej , stísněný pozemek na Těšnově

O Těšnove se přitom mluvilo už v roce 2016, kdy vypracoval Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) analýzu míst potenciálně vhodných pro umístění pavilonu pro Epopej. Tehdy byl dokonce Těšnovský park vybrán jako místo vůbec nejvhodnější.



Jde o nevzhlednou plochu poblíž stanice metra Florenc, kde dříve stálo novorenesanční Denisovo nádraží, než bylo zbouráno, a na místě je dnes magistrála. Nyní však architekti z IPR změnili názor na to, kde by mělo být dílo vystaveno.

Kam s dvacítkou pláten Slovanské epopeje Poprvé byl cyklus dvaceti pláten ztvárňující dějiny slovanských národů vystaven v roce 1928 ve velké dvoraně Veletržního paláce. Praha malíři Alfonsi Muchovi slíbila, že pro plátna postaví zvláštní výstavní pavilon. Dosud se definitivně nerozhodlo o místě pro tuto stavbu, ale za zhruba století už město prověřovalo mnoho lokalit. Mezi nimi také: Těšnov

Výstaviště (vchod do areálu, Bruselská cesta)

Letná (Muzejní ulice)

Eliščiny lázně

Vítkov

Vyšehrad

Jízdárna na Pohořelci

Chotkovy sady na Letné

Petřín

piedestal bývalého Stalinova pomníku

Zbraslav

hlavní sál Valdštejnského paláce

refektář Klementina

Letohrádek královny Anny

Colloredo-Mansfeldský palác

Letohrádek Hvězda

Tyršův dům



MF DNES má k dispozici novou urbanistickou studii lokality, z níž vyplývá, že IPR nově navrhuje přesunout Epopej na druhou stranu magistrály, do místa, kde je dnes podlouhlý travnatý pás u kina Atlas.

„Menší parcela je vhodnější právě proto, že její rozměry přesně vyhovují plánovanému programu, tedy výstavě Epopeje. Větší pozemek je vhodný například pro obytný blok,“ vysvětluje změnu doporučení mluvčí IPR Marek Vácha. Podle studie nemusí jít o jeden velký bytový dům, může jich být několik.

Případně tam lze postavit další výstavní budovu nedalekého Muzea hlavního města.

S umístěním Epopeje na menší pozemek však nesouhlasí radnice hlavního města i Praha 8, v jejíž správě tamní pozemky jsou.

„Jsme pro výstavbu pavilonu na větší ploše, kde je nyní nepříliš vzhledný parčík s billboardem. Síň by byla náhradou za bývalé nádraží, po kterém zůstala v lokalitě jakási jizva,“ popisuje místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil (ANO).

Magistrátní radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL) se také kloní k většímu pozemku. I proto, že by Muchův pavilon mohl pohltit část hluku z přilehlé magistrály, což by pomohlo blízké bytové zástavbě.

Návštěvníci s nosem na plátně?

Městští plánovači zároveň odmítají výtku, že jimi doporučený pozemek je příliš malý a úzký na vystavení dvacítky obřích pláten, která tvoří Slovanskou epopej. IPR ve studii upozorňuje, že štíhlá budova není ve světě nic neobvyklého. Jako příklady dává newyorskou Sperone Westwater Gallery či ve stejném městě se nacházející kancelářskou budovu přezdívanou „Žehlička“.

Nová podoba Těšnova podle Instutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Dvacítku obřích pláten pak IPR navrhuje vystavit v budově buď ve dvou patrech, nebo v jednom - s tím, že díla by byla na obou podélných zdech. Ačkoli by se tak díla v druhém případě do prostoru vměstnala, nemuselo by být jejich prohlížení pro lidi ideální.

Při výstavě Epopeje ve Veletržním paláci se podle informací MF DNES umisťovala plátna tak, aby je mohl návštěvník pozorovat ze vzdálenosti zhruba osmi metrů. Z takového odstupu si lze dobře prohlédnout celé dílo a přitom jsou stále viditelné detaily. Studie IPR uvádí, že sál by měl minimální šířku sedm a maximální 23 metrů.

Výstaviště má stále šanci

Galerie hlavního města, která má Slovanskou epopej ve správě, nechce návrh IPR příliš komentovat. „Vše ostatní záleží na konkrétním architektonickém návrhu. Je předčasné v této fázi úvah jakkoliv komentovat nějaké návrhy instalace Slovanské epopeje. To je produkt budoucího společného řešení s architekty,“ říká ředitelka galerie Magdalena Juříková.

Kolik místa tedy Epopej potřebuje? Před vystavením Epopeje v roce 2012 ve Veletržním paláci galerie uvedla, že dvorana holešovické budovy je ideální místo, neboť „ohromné prostory dovolí dílo vystavit přesně tak, jak si přál jeho autor Alfons Mucha“.

Konečné slovo, kde bude ve finále stát výstavní pavilon, má magistrát. Podle radního Wolfa ještě není zcela dané, že musí být Muchova díla na Těšnově. „Jako druhé vhodné místo doporučil Institut lokalitu Výstaviště. Tam by šlo pavilon postavit rychleji než na Těšnově,“ říká. Zatímco na rozhraní Prahy 1 a 8 je třeba odsvěřit pozemky ze správy osmé městské části, holešovický areál je v majetku magistrátu.

Na Výstavišti před dvěma lety prověřoval IPR vhodnost dvou míst. Jako lepší tehdy označil parkoviště před hlavním vstupem do areálu. „Lokalita bude mít výrazný vliv na rozvoj dané oblasti a může být výrazným prvkem pro oživení města. Pokud by nedošlo k dalšímu rozvoji areálu, lze předpokládat, že nový objekt přiláká požadovaný počet turistů,“ píše se v analýze z roku 2016. Není vyloučeno, že by nakonec vznikl pavilon uvnitř areálu. IPR však dříve upozornil, že bez většího oživení celého Výstaviště by tam na Muchu moc lidí nechodilo.