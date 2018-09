Sídlo po tvůrci pražské kanalizace nyní slouží brazilskému velvyslanectví

Brazislký velvyslanec Márcio Florencio Nunes Cambraia (21. 8. 2018) V Praze působí Márcio Florencio Nunes Cambraia jako brazilský velvyslanec už rok a půl. „S Českem má Brazílie hodně společného,“ říká. Četl jsem, že pracovat v Praze byl váš sen. Proč právě Praha?

Praha je pohádkové město, které mě okouzlilo. Je pro mě velmi důležitý i vztah mezi Českem a Brazílií. Jako jedna z prvních zemí jsme oficiálně uznali v roce 1918 Československo. Náš bývalý prezident Juscelino Kubitschek, za jehož vlády bylo vybudováno naše současné hlavní město, byl českého původu. V Brazílii také hodně investoval Jan Antonín Baťa, nevlastní bratr obuvníka Tomáše Bati, který tam vybudoval továrny i celá města. Přes ulici sídlí argentinská ambasáda. Je mezi vámi nějaká rivalita? Třeba když se hraje fotbal?

Dříve panovala mezi Argentinou a Brazílií rivalita obecně. Od devadesátých let však začalo sbližování obou zemí a zůstala už jen přátelská rivalita třeba právě ve fotbale. Předchozí argentinský velvyslanec je můj blízký přítel, a protože z oken mé kanceláře je vidět do kanceláře argentinského velvyslance, čas od času jsem na něj z legrace z okna volal, že vidím, že nepracuje a že to budu muset hlásit argentinské vládě. Lidé, co procházeli dole po ulici, se vždy hrozně divili. Máte nějaké oblíbené místo v Praze?

Mám rád historické centrum města. Nedávno jsem se byl třeba projít podél řeky a na jedné z lodí jsem objevil skvělou restauraci, kde se hrál jazz. Velmi krásná a klidná je i Troja, kde máme rezidenci. Jak vám jde čeština?

Je to špatné. Bohužel. Čeština je opravdu těžký jazyk. Jednou jsem narazil na nějaké české jméno, které mi přišlo hrozně složité na výslovnost. Říkal jsem o tom sekretářce a ta mi potvrdila, že i pro ni je to náročné vyslovit. Pro Pražany je Brazílie tak trochu exotická země. Všiml jste si, jak se lidé na Brazílii dívají?

Hodně Brazilců v současnosti jezdí do Prahy na dovolenou. Je to docela v módě. O mnoho méně Čechů jede naopak do Brazílie. Ale myslím si, že i když moc Čechů Brazílii do detailu nezná, tak ji mají rádi. Pomáhá tomu i to, že jsme dobří ve fotbale, který Češi sledují.