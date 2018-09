Indonéská ambasáda sídlí v prvorepublikové vile, vchod chrání mytický pták

Rozhovor s velvyslancem Auliaem A. Rachmanem Indonéský velvyslanec Aulia A. Rachman. (13.7.2018) Indonéský velvyslanec Aulia A. Rachman se považuje více za politika než diplomata, o to více umí překvapit, když bez okolků předvádí karate chvaty. V Indonésii je prý populární hrou bowling. Hrajete také?

Je u nás oblíbenou hrou, ale na ambasádě ho hrají spíše mladší kolegové. Ale sport mám také rád. Dělám karate. Ještě jako student jsem byl šampionem. Mám druhý černý pásek a dostal jsem ještě jeden čestný. Jak vedle sportu trávíte volný čas v Praze?

Hraji na saxofon ve své rezidenci a stále se na něj učím. Kromě hudby mám rád v Praze i zdejší balet. Říká se, že Praha je pro diplomaty za odměnu. Je to tak i u vás?

Já jsem spíše politik než diplomat, ale pobyt v Praze je velmi příjemný. Češi jsou velmi vřelí a otevření cizím kulturám. Jste ochotní zkoušet nové a neobvyklé věci, což podle mne potvrzuje i to, že stále narůstá počet návštěvníků indonéské restaurace Garuda v Holešovicích. Loni jsem podnik s českým majitelem podpořil a stále přežívá. Jaké je vaše oblíbené místo v hlavním městě?

Je zde mnoho krásných budov v různých architektonických stylech. Ale mým nejoblíbenějším místem je Václavské náměstí, které má výrazné místo v historii téhle země. Chodím si tam sednout na kávu. Kam jdete v Česku, když vám chybí domov?

Na Palackého univerzitu v Olomouci. Mám blízko k tamnímu šéfovi a učí se tam rovněž indonéský jazyk. A jak jste na tom vy s učením českého jazyka? Učíte se jej?

V roce 2015 jsem začal brát lekce od učitelky. Ta teď jede do Ameriky, ale dosud jsem se stále učil český jazyk. Kdysi mi říkal velvyslanec Vatikánu: „Je velmi náročné naučit se česky, ten jazyk je asi jen pro Čechy.“ A já to cítím stejně. Ale samozřejmě umím nějaká slova. (přechází do češtiny) Dobrý den. Jak se máte. Dobrý večer. Výborně. A také hezká česká holka.