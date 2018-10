Cadillac nebo Dodge. Fandu z Mladé Boleslavi baví americká auta

Jeho druhým autem byl Dodge Viper (Dodge Viper je Blesk McQueen ze slavného animovaného filmu Auta – pozn. red.), kultovní auťák, který vždycky přitahoval a přitahuje pozornost. Není divu, s jeho desetiválcovým motorem o obsahu osm litrů. Auto, které se vyrábělo plných pětadvacet let a s jeho výrobou Dodge skončil loni. Ne pro nezájem zákazníků, ale proto, že nová bezpečnostní norma nařizuje u všech aut hlavový airbag a pro ten nebylo v kabině místo.



Opravdu pyšný je ale Lubomír Schmid na Cadillac De Ville Fleetwood, zelený křídlák a nejslavnější cadillac všech dob. Ten jeho je kompletně renovovaný, rozebraný do šroubku a zase znovu postavený. Specializovaná firma na něm pracovala rok a cena oprav dvakrát přesáhla nákupní cenu vozu. Unikátní cadillac je z roku 1959, kdy vrcholil boj výrobců, kteří se předháněli, čí křídla budou nejvyšší.

A Cadillac to „rozštípl“ a vyrobil křídla 120 cm vysoká, na jejichž koncích jsou raketky. Se svými auty jezdí Lubomír Schmid na srazy podobných nadšenců. „Přes zimu se většinou dělá potřebná údržba a pak vyrážíme na první jarní sraz v Jizbicích pod Blaníkem, který se jmenuje První jarní bublání, podle toho, že ty osmiválcové motory krásně bublají,“ říká Schmid.

Běžné opravy si dělá sám s kamarádem, který má servis. „Ale pokud se týká renovací, tak na to není čas, protože americká auta jsou trochu specifická, musíte shánět nejen díly, ale také odpovídající nářadí,“ vysvětluje.

Auta také vystavuje. Například na výstavě v pražských Holešovicích a Letňanech a několikrát na Legendách v Bohnicích. V roce 2016 na ní vyhrál se svým cadillacem hlavní soutěž.

Stárnou a získávají na ceně

Jsou ta auta levná, protože jsou stará, nebo jsou tak stará, že jsou vzácná, a proto drahá? „Ta moje jsou dražší, i když nejsou úplně stará, protože se vždy snažím koupit takový model, který je vyhledávaný. Cena naopak roste stářím. Neklesá tedy jako u běžných aut,“ vysvětluje Schmid, kterého na vozech lákají i jejich příběhy.

„Ale dopátrat se minulosti je dlouhý proces, kdy musíte požádat úřad pro registraci v Americe, svoji žádost různě doložit a trvá to dost dlouho. Ale právě na cadillacu nyní pracuji, abych se dopátral, kdo ho kdy koupil, a dozvěděl se nějaký příběh,“ popisuje sběratel, který s vozy běžně jezdí.

„Všechna auta mám na číslech, pro některá jsme už použili značky na přání se jmény. Ale mám jedno, se kterým jezdím velmi často, je to Ford Mustang Shelby 500GT z roku 2012. To je velmi silný vůz, který se dá používat na běžné ježdění. Má asi 620 koní a samozřejmě se musíte naučit s ním na silnici jezdit. Americká auta mají navíc tu specifiku, že náhon je u nich na zadní nápravu,“ podotýká sběratel.

Touha jménem Shelby

Kromě osobních vozů vlastní Lubomír Schmid také majestátní americký tahač Truck Peterbilt 359 z roku 1983. „Trucky se mi líbily už od filmu Over the top se Sylvestrem Stallonem, kde jezdil s takovýmhle předchůdcem. A tak jsem si vymyslel, že si ho pořídím, připojím k němu dlouhý podvalník, na který naložím třeba pět aut a přivezu je na výstavu. Protože logistika přepravy je vždy složitá, když máte s osmi, deseti auty někam přejíždět,“ vypravuje muž, který má podle svých slov tolerantní partnerku.

„Americká auta se jí také líbí, ale že by mne podporovala, abych sbíral dvakrát tolik, to se říci nedá. Takže doufá, že to někdy skončí. Ale jak se znám, ono to asi nikdy neskončí,“ říká Schmid, který plánuje další rozšíření sbírky.

„Koupili jsme před časem se synem Ford Mustang Fastback 67, to je jeden z nejslavnějších. Ale potom je tady odnož od úpraváře Shelby, ta se jmenuje Ford Mustang Shelby 500GT a je také z roku 1967, to je prakticky jeden z nejcennějších vozů, který se dá dnes koupit na trhu. Je to opravdu vrchol. Tak ten kdyby se nám podařil. Špatně se shání, bylo jich vyrobeno jen pár kusů a cena tomu také odpovídá,“ uzavírá Lubomír Schmid své vyprávění.