Vstup do metra na Andělu se chystá na zavření, změní se i trasa tramvají

Na uzavření vstupu bude cestující upozorňovat rozhlas ve všech stanicích metra. Hlášení se ozve i ve vozech dotčených tramvajových linek.

Po dobu výluky budou u uzavřeného vstupu do metra informační tabule s nákresem okolí a základními informacemi v českém a anglickém jazyce. K dispozici budou také informační letáčky (ve formátu pdf zde).

Informace pro cestující Po dobu stavby budou moci cestující využívat vstup Na Knížecí.

V oblasti Anděla jim pomohou pravidelné tramvajové a autobusové linky.

Pro přestup na tramvajové linky lze využít okolní stanice metra Smíchovské nádraží a Karlovo náměstí (vestibul Palackého náměstí).

Případně lze z vestibulu Na Knížecí (stanice metra Anděl) dojít pěšky na křižovatku Nádražní x Plzeňská, či použít autobusové linky č. 123, 167 a 191 ze zastávky Na Knížecí do zastávky Anděl ve Stroupežnického ulici, případně i tramvajové linky č. 7, 21 z ulice Za Ženskými domovy a č. 5, 12, 20 z Nádražní ulice.

Omezení se dotkne i Infocentra DPP Anděl, které nebude po dobu uzavření vstupu do stanice v provozu.

U vybraných Infocenter bude prodloužena provozní doba a cestující mohou také využít služeb prodejního místa jízdenek Anděl (Na Knížecí).

V prvních dnech omezení vždy od půl sedmé ráno do devíti hodin večer se budou u stanice metra Anděl pohybovat informátoři v reflexních vestách. Ti poradí cestujícím česky a případně i anglicky.

Situaci by zřejmě usnadnilo přesunutí tramvajových zastávek blíže k druhému vchodu do metra u autobusového obratiště. To ale není podle dopravního podniku možné.

„Prostorově není možné o přemístění zastávky uvažovat. Navíc v případě tratě z Barrandova lze předpokládat, že většina cestujících využije přestupu na metro ve stanici Smíchovské nádraží,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

Cestu do metra by si lidé neměli zkracovat ani výtahem, který je na Andělu. Ten totiž podle pražského dopravního podniku slouží především pro kočárky a také jako bezbariérový vstup, na což cestující upozorní informační cedule.

Kudy se dostanete do stanice Anděl. (11.9.2017)

Dopravní podnik spoléhá na to, že lidé budou tolerantní a běžní cestující budou používat výhradně vstup Na Knížecí.

Kvůli sjednocení nástupu linek, které na Anděl jezdí, se změní trasy tramvají.

Tramvajová linka číslo 7 bude odkloněna ze zastávky Zborovská a pojede dál po Plzeňské ulici až na Kotlářku, kde jízdu skončí. Tramvaj 15 pojede z Arbesova náměstí dál po ulici Nádražní na Radlickou.

Vstup na Andělu bude uzavřen asi na devět měsíců kvůli výměně starých ruských eskalátorů za nové (psali jsme zde).

