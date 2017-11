Protikuřácké hlídky se vrátí, ačkoliv míra rušení klidu zůstala stejná

Na konci května vyrazili do ulic v centru Prahy „drsní muži“ v černých uniformách. Takzvaný antikonfliktní tým Prahy 1 měl přes léto upozorňovat hlučící lidi, že porušují noční klid nebo pijí alkohol tam, kde se to nesmí. Na konci září vyšly hlídky nasmlouvané bezpečnostní agentury BSB Professional service do ulic naposledy. Tentokrát ovšem v modrých uniformách a se čtyřmi ženami ve svých řadách. Podle radnice by se pracovníci najatí agenturou mohli do centra vrátit i v příští letní sezoně.



Ačkoliv sklízely hlídky Prahy 1 spíše kritiku, vedení městské části si působení antikonfliktního týmu pochvaluje. „Jeho členové předešli mnoha rvačkám, ke kterým se schylovalo, a pomohli několika podnapilým osobám, které se buď válely na ulici, nebo běhaly mezi jedoucími auty jako smyslů zbavené,“ říká radní Prahy 1 pro bezpečnost Ivan Solil (ČSSD).

Konkrétní statistiku toho, co členové týmu během svého působení řešili, podle radního městská část po zajišťující firmě nepožadovala. „Stejně tak nemáme ani statistiku toho, kolikrát členové týmu přivolávali městskou policii. Nicméně bylo to mnohdy i několikrát za noc,“ dodává Solil.



Informacemi o tom, jak agenturní pracovníci v uniformách Prahy 1 pracovali, nedisponuje ani městská policie. „Pro městskou policii je oznámení od členů takzvaného antikonfliktního týmu stejné jako od jakéhokoliv jiného občana. Z pohledu legislativy nemají jeho členové postavení úřední osoby,“ vysvětluje mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová.

Míra rušení nočního klidu je stejná

O tom, jak antikonfliktní tým zafungoval, příliš nevypovídají ani čísla udávající případy rušení nočního klidu. Během letošního června až září strážníci zaznamenali celkem 476 oznámení o rušení nočního klidu. Loni to bylo za stejné období 450 případů.



Podle radního Solila však byli obyvatelé Prahy 1 s prací nočních hlídek spokojeni. „Dostal jsem i několik žádostí o rozšíření působnosti týmů. Jeden z občanů dokonce nabízel finanční spoluúčast na projektu,“ tvrdí radní.

Skepticky naopak projekt hodnotí radniční opozice. „Od počátku mi toto řešení přišlo spíše jako snaha pana radního Solila zviditelnit se. Obávám se, že to v případě hluku v centru Prahy nic nevyřešilo,“ říká zastupitel Petr Kučera (Zelená pro jedničku).

Vystupování týmu zjemnily ženy

Kritika se na působení antikonfliktního týmu, který Praha 1 zřídila kvůli obavám z následků nového protikuřáckého zákona, snesla už na přelomu května a června. Lidem vadilo například to, že hlídky kvůli černým uniformám a výhrůžnému vzezření výhradně mužských členů působí spíše jako skupinka „ranařů“ než jako někdo, kdo by měl v ulicích uklidňovat konflikty a tišit hlasité a podnapilé skupinky stojící před bary. Radnice proto v září vyslala členy antikonfliktního týmu do nočního centra v nových modrých uniformách. Hlídky navíc doplnily čtyři ženy, které měly působit mírnějším dojmem.



Podle starosty Prahy 1 Oldřicha Lomeckého (TOP 09) tyto změny nenavýšily konečnou cenu, kterou radnice bezpečnostní agentuře zaplatila. Celkem přišel Prahu 1 antikonfliktní tým na 600 tisíc korun bez DPH. Finance radnice čerpala z vlastního bezpečnostního fondu. Ten plní například ze zisků od filmových štábů, které natáčejí v ulicích Prahy 1.

Minimálně do příštího května lidé v centru noční hlídky nepotkají. Podle starosty Lomeckého by působení antikonfliktního týmu během zimních měsíců nedávalo smysl. Údajně proto, že před bary v zimě nepostává tolik hlučných zákazníků. „Navíc si myslím, že se lidé i díky pozornosti, kterou projekt vyvolal, dozvěděli o tom, co se v nočním centru nesmí,“ dodává starosta s tím, že pokud se na počátku léta ukáže, že se problémy s hlukem vracejí, je možné, že antikonfliktní tým znovu nastoupí.

„Rozhodně se o to budu snažit a působení antikonfliktních týmů musí být jednou z našich priorit,“ doplňuje starostu radní Solil.

Jedním z argumentů radnice, proč by měly „protihlukové hlídky“ fungovat i příští rok, je mimo jiné to, že městská policie nemá v centru města dostatek strážníků a nedokáže tak plně dohlížet na dodržování nočního klidu. K dnešnímu dni totiž pražské městské policii chybí celkem 266 strážníků, kteří by měli pracovat na celém území metropole. „Konkrétně na území městské části Praha 1 se jedná o 46 strážníků,“ upřesňuje mluvčí městské policie Seifertová.