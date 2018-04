Architekt: Libeňský most bych nezboural, škrtnutí z UNESCO by Praze pomohlo

Pokud přicházíte z mobilní aplikace, přímý přenos prosím sledujte zde.

Zbourat si jediný kubistický most v Evropě i most postavený k desátému výročí republiky podle něj jednoduše není šťastné. „Myslím, že v Praze je řada míst, kde se dají stavět mosty,“ řekl Koucký. Podle něj lidé jednoduše nedokážou poznat hodnotu mostu, a tak rozhodují krátkozrace.

Architekt se také vyjádřil, že Praze by obecně slušelo více mostů. „Ten správný rytmus pražských mostů vidíme na Starém Městě.Tedy od Palackého mostu po Most Legií. Pak je tam najednou velká díra,“ popsal Koucký.

Akutně metropoli chybí šest mostů, přičemž dva by se měly začít stavět okamžitě. Jde o dva mosty mezi Holešovicemi a Karlínem, dva mosty v oblasti Dvorců,z nichž jeden bude pro tramvaje a autobusy a druhý pro auta hned vedle. A pak stavby na Dolinách a spojnici Suchdolu a Podbaby.

Koucký také odmítl hysterii kolem pražských výškových limitů a s nimi spojenou hrozbou vyškrtnutí Prahy z UNESCO.

„Já si myslím, že by to Praze pomohlo. Do města by totiž přijelo více turistů podívat se, proč Praha ze seznamu zmizela. A my bychom je pak mohli lákat i na nové domy. To se ale nestane,“ komentoval Koucký.



Stavět se mají i výškové budovy, které však nepřesáhnout výškou sto metrů, právě kvůli tomu, aby Praha ze seznamu UNESCO vyškrtnuta nebyla.

„Dospěli jsme k závěru, že je budeme v současné době držet strop na 100 metrech,“ řekl architekt s tím, že výškové budovy by mohly vzniknout na 21 místech, konrétně na Pankráci, Žižkově, Vysočanech, Libni nebo třeba Střížkově.

V Rozstřelu se mluví i o metropolitním plánu. To je dokument, v němž je vyjádřena vize rozvoje hlavního města na příští desetiletí. Tím se mají řídit nejen investoři, ale i občané a veřejná správa. Plán řeší koncepci celého města včetně rozvoje infrastruktury nebo ploch pro novou výstavbu.

Mezi hlavní cíle plánu patří zamezení rozšiřování zástavby na periferii města. Nové stavby se mají stavět na místech starých továren či nepoužívaných nádraží. Výškové budovy mají zase vznikat jen ve vybraných oblastech.

Celý rozhovor si můžete poslechnout zde:

K vidění je nový plán v Centru architektury a městského plánování (CAMP) až do července. Od 27. června bude možné dokument třicet dní připomínkovat. V pražských ulicích bude jezdit také informační kontejner, který se zastaví v sedmnácti lokalitách.

Nový územní plán vzniká od roku 2012, platit má nejpozději v roce 2023. Na jeho podobu se zájemci mohou podívat na městských stránkách.