Vláda navrhuje řidičáky na zkoušku, pražské autoškoly nápad vítají

Často zapomínají, že auto není hračka a může se snadno proměnit v nebezpečnou zbraň. Začínající šoféři za volantem mnohdy zbytečně riskují. Podle policejních statistik způsobí řidiči, jejichž „papíry“ ještě voní novotou, zhruba čtvrtinu nehod.



Usměrnit chování zejména mladých začínajících řidičů by měl pomoci podle návrhu vlády takzvaný řidičák na zkoušku. Pokud by se jej podařilo uvést do praxe, lidé by po úspěšném absolvování autoškoly měli například po dva roky o polovinu nižší bodový limit. Pro odebrání řidičáku na dobu jednoho roku by jim tak místo dvanácti bodů, což je aktuální hranice, stačilo nasbírat pouhých šest.

Řidičák na zkoušku není žádná novinka, ministerstvo dopravy ho prosazovalo už v roce 2016, kdy ale návrh neprošel. Znovu ho do svého programového prohlášení zahrnula nová koaliční vláda hnutí ANO a ČSSD.

Je to řešení, po kterém volají policisté. „Jeho zavedení policie dlouhodobě podporuje a jsme pro přijetí i dalších opatření směřujících k začínajícím šoférům,“ říká policejní komisařka Eva Kropáčková a připomíná, že právě lidé po autoškole jsou jednou z nejrizikovějších skupin řidičů.

Majitelé pražských autoškol by řidičák na zkoušku uvítali, ale rovněž upozorňují, že změn je zapotřebí více.

Obzvlášť obtížné řízení v Praze

„Jakýkoliv krok tímto směrem je pozitivní, protože to, co se dnes na silnicích děje, je katastrofa. Je zapotřebí, aby začínající řidiči nad sebou měli pevný bič, který je motivuje k disciplíně,“ říká spolumajitel a učitel pražské autoškoly VIP Pavel Provázek. Připomíná, že řízení v Praze je zvlášť obtížné.

„V hlavním městě je důležité vědět, kam jedete. Mnoho řidičů, kteří to tady neznají, se soustředí spíše na to, kudy jet, než na provoz,“ vysvětluje.

David Wyrwol z pražské autoškoly Wyrwolová si nemyslí, že řidičák na zkoušku je řešením všech problémů na silnicích. A to ani na těch pražských. „Asi to není špatné řešení, ale podle mě ne moc účinné. Je zapotřebí zavést i další opatření,“ říká učitel.

Provázek připomíná, že řidičské oprávnění na zkoušku je v zahraničí běžné. „Kopírujeme z dalších zemích, kde mají s touto formou velmi dobré zkušenosti,“ říká Provázek, podle kterého má dnešní mládež velký problém s koordinací celého těla, což se projevuje i při řízení vozidla.

„Řekl bych, že mladí, a to nejen ti z Prahy, mají problém koordinovat ruce a nohy a k tomu ještě připojit nějakou myšlenku, jako například že mají dát někomu přednost,“ upozorňuje lektor s tím, že si mladí neuvědomují, že na silnicích mají pouze jeden život. „Marně se jim to stále dokola snažíme vysvětlit,“ konstatuje Provázek. Částečně pomoci by pak podle Wyrwola i Provázka mohly povinné psychotesty.

Wyrwol upozorňuje na to, že začínající šoféři často kopírují styl jízdy svých rodičů. „Ano, hodně se mluví o tom, že mladí lidé po autoškole často bourají, ale já mohu potvrdit, že člověk z autoškoly odchází s vědomím, že je nutné dodržovat předpisy. Když ale chlapec vidí svého otce, který běžně jezdí v obci stovkou nebo parkuje v zákazu, je logické, že to bude dělat taky,“ varuje majitel autoškoly.

Vytahování se za volantem

Wyrwol připomíná i případ z loňského roku, kdy u Obrnic na Mostecku zemřela mladá řidička, která společně s kamarádkou přenášela svou zběsilou jízdu na Facebook.

„To nebylo nic jiného než předvádění a vytahování se. Řidička se ze své chyby už nepoučí,“ říká učitel autoškoly.

Že se mladí za volantem rádi předvádějí, potvrzuje i majitel další pražské autoškoly Jiří Bečvář. „Alespoň rok poté, co člověk dostane řidičák, by měl řídit pouze s dospělým spolujezdcem. Mohu potvrdit z vlastní zkušenosti, že když jede devatenáctiletý kluk sám nebo se svými vrstevníky, chová se jinak, než když vedle něj sedí dospělý,“ uzavírá.

Dívky vysílaly zběsilou jízdu autem na Facebook, jedna zemřela (8. 7. 2017)