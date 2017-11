VIDEO: Basejumpeři v utajení skočili z mrakodrapu na Pankráci

Basejumpeři Karel Bejšovec a Karel Klíma uskutečnili svůj seskok v sobotu 4. listopadu ráno. Termín si vybrali kvůli menšímu provozu na silnicích i kvůli faktu, že o víkendu je v budově minimální množství pracovníků.

Oba se převlékli do pracovního, padáky schovali pod vesty, z bezpečnostních důvodů si nasadili i zednické helmy a skrz turniket vešli na stavbu. Pak výtahem vyjeli do nejvyššího patra a vylezli na střechu.

„Ač to vypadá bláznivě, tak akce byla dobře připravená. Měli jsme i lidi v ulicích, kteří hlídali dopravu, kdyby něco jelo na kruhových objezdech poblíž. Nechtěli jsme nikoho ohrozit,“ říká jeden ze skokanů Karel Bejšovec.

Volným pádem plachtili dvě a půl sekundy

Po skoku dvojice plachtila volným pádem 2,5 sekundy, než se otevřel padák. Po chvíli přistáli a běželi do zaparkované dodávky, kde se schovali, protože se místo hemžilo policisty.

Basejumping Je to extrémní sport založený na skákání z pevných objektů, nejčastěji výškových budov. Basejumpeři musejí ovládat umění parašutismu, ale i horolezectví.

„Policisté křižovali zleva doprava, ale nevěděli, jak mají reagovat. Viděli, že někdo skočil, přistál, tak už tomu později nevěnovali pozornost. Mysleli si, že je to povolené v rámci nějaké reklamní kampaně,“ popisuje Karel Bejšovec.

Skokani uskutečnili svoji akci bez patřičných povolení, tedy nelegálně. Na seskočení z V Tower (více o budově čtěte v článku Na Pankráci roste luxusní mrakodrap) se o den dříve připravovali cvičným seskokem na vysílači Chloumek. Tam jim skok majitel povolil. „Není to tak, že si jednou za půl roku vzpomenete, že si půjdete skočit. Musíte se dokonale připravit,“ vysvětluje Bejšovec.

Skoky z budov většinou nikdo neřeší

Karel Bejšovec a Karel Klíma kvůli těmto nepovoleným skokům zatím žádný postih nikdy neměli. I když je akce v podstatě nelegální, tak ji majitelé budov málokdy řeší.

„Je to pravděpodobně z toho důvodu, že to zpracování následného videa vypadá profesionálně a je to připravené s velkou podporou lidí. Můžeme narazit na někoho, kdo bude naštvaný,“ komentuje Karel Bejšovec.

Podle něj se může stát, že si majitel objektu nechá zkontrolovat budovu a jim pak přijde faktura třeba na padesát tisíc. To se ale nestává.

„Měli jsme při vstupu do budovy bezpečnostní vesty a přilby, nic jsme tam neporušili. Jakmile jsme se odrazili z hrany budovy, tak jsme se ocitli už za hranicí toho pozemku,“ vysvětluje skokan.

Podle něj se skoro ve sto procentech případů nedá spolehnout na schválení skoků předem, protože ty objekty nejsou primárně ke skokům určeny. „Radši to smetou ze stolu, protože nevědí, jak to uchopit, protože se s tím nikdy nesetkali,“ dodává Karel Bejšovec.