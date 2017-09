Investor chce v chráněné oblasti postavit golf, ochránci protestují

Ambiciózní plán soukromého investora na výstavbu sportovišť včetně golfového areálu, rodinných a bytových domů i dalších objektů v lokalitě Vrchbělá budou na svém dnešním zasedání zřejmě řešit zastupitelé Bělé pod Bezdězem na Mladoboleslavsku. Tedy pokud toto téma schválí na program svého jednání, jak požadují ochránci přírody. Ti proti záměru vehementně protestují.

Na pozemcích v blízkosti současného sportovně-rekreačního areálu Středočeského kraje chce investor vybudovat další inlinové dráhy, tenisové kurty, koňskou farmu, rybníky pro rybolov, plavecký areál s jezerem a hlavně rozsáhlé golfové hřiště. Součástí této zóny má být obytná část, kde se počítá se zhruba dvěma stovkami parcel o velikosti od 800 do 1 900 metrů čtverečních pro rodinné domy, bytové domy se šesti až osmi byty, domov pro seniory, penzion či mateřskou školu.

„Zóna se rozkládá na území zaniklé obce Vrchbělá. Nabízí se proto navázat na historii lokality a obnovit bydlení v tomto místě. Upravená a rekultivovaná rekreační zóna s přírodním charakterem navrátí zaniklé obci život,“ říká za investory spoluautor záměru a dlouholetý golfista Roman Svoboda. V rámci bytové výstavby se podle něj počítá i s případnou rekonstrukcí stávajících budov, které zde zůstaly po odchodu sovětských vojsk.

Záměr, který je zatím na úplném začátku a investor se jej na různých akcích v Bělé pod Bezdězem snaží prezentovat veřejnosti, kritizují ochránci přírody. Bělským zastupitelům zaslali dopis, který podepsaly desítky ochranářů i vědců, a politiky v něm nabádají, aby s projektem nesouhlasili a neprodali potřebné pozemky, jež jsou ve vlastnictví města. Téma chtějí otevřít i na dnešním zasedání zastupitelstva. „S obavami sledujeme plány na nenávratné zničení jedné z přírodovědně nejcennějších lokalit v regionu,“ říká jeden z odpůrců záměru Pavel Machek.

Vstavač kukačka i modrásek

Základní překážka je podle ekologů především v tom, že naprostá většina území, kde by měla „nová obec“ vzniknout, je už nyní součástí Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko – Máchův kraj. Navíc jde o území chráněné Evropskou unií jako ptačí oblast sítě Natura 2000, v níž se vyskytují desítky zákonem chráněných živočišných a rostlinných druhů. „To je mimo jiné i důvod, proč se uvažuje o tom, zajistit celé ploše ještě přísnější ochranu na úrovni národní přírodní rezervace. Již roky tu působí řada vědců, biologů, fotografů i amatérských milovníků přírody, kteří zde fascinovaně objevují a dokumentují unikátní přírodní bohatství,“ píší ekologové.

„Dosud zde bylo zjištěno přes tisíc druhů živočichů. V celém území roste více než 150 druhů vyšších rostlin a více než 200 exemplářů kriticky ohrožených orchidejí, například vstavače kukačky, který zde má poslední ze dvou severočeských lokalit,“ vypočítává ochránkyně přírody z ČSOP Klenice Milada Vrbová. Upozorňuje i na početná stáda lesní zvěře a řadu ohrožených živočichů. „Jen díky zdejší populaci kriticky ohroženého motýla modráska černoskvrnného, která je patrně největší v České republice, by bylo možné Vrchbělou považovat za přírodní unikát hodný nejvyšší ochrany,“ dodává předseda Českého svazu ochránců přírody Libor Ambrozek.

Golf se hraje i v parku

Podle zástupce investora by ale o celém záměru měla proběhnout fundovaná diskuse za přítomnosti odborníků. „Za diskusi nepovažujeme jednostrannou kritiku záměru, o jehož případné realizaci ještě vůbec nebylo rozhodnuto. Jsme si dobře vědomi, že se jedná o cennou lokalitu, nicméně jsou tady vykřikovány věci, které jsou mnohdy smyšlené a nezakládají se na reálných faktech. Se zastupiteli o tom jednáme půl roku a není to záležitost, která by se dala vyřešit za pár měsíců,“ říká Svoboda. „Existují standardní legislativní procesy, podle kterých se musí postupovat a na které jsme připraveni, ale měla by na to být připravena i obec. Pokud zastupitelé řeknou, že by si dokázali takové využití pozemků představit, tak je třeba jednat o změně územního plánu, k čemuž se musí doložit projekt a k němu se vyjadřují jednotlivé zainteresované úřady, odborníci, ekologové,“ říká Svoboda.

Podle něho není vznik golfových hřišť v chráněných lokalitách ničím výjimečným. „Teď se například bude dělat golfové hřiště v Krkonošském národním parku. Existují legislativní předpisy, jež nám určují, jak se máme chovat, a my to dodržujeme, nikde s tím není problém. Je ale potřeba, aby spolu obě strany slušně jednaly a diskutovaly,“ říká.

Podle něho už byl záměr představen i CHKO Kokořínsko a na základě jejich připomínek byl i upraven. „Diskutovat hodláme dál, aby vznikl nějaký finální záměr, který se bude realizovat, pokud s tím budou zastupitelé souhlasit. Obec ale stejně tak mohou oslovit s jiným záměrem i jiní investoři. Všechno je možné,“ dodává Svoboda.

Domnívá se, že městu by realizace projektu přinesla výhody v podobě zisku z prodeje pozemků, vyššího výběru daně z nemovitosti, zásadního růstu turistického ruchu i navýšení počtu obyvatel. Pro stávající obyvatele pak výraznější možnosti volnočasového vyžití a zhruba 50 pracovních míst.

Konečné rozhodnutí bude nicméně na zastupitelích, kteří mají na návrh rozdílné názory. Část z nich například upozorňuje, že v okolí Bělé už jsou jiná golfová hřiště, a otázkou tak je, zda by o další areál byl zájem.