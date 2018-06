Za průjezd Běchovicemi už rozdali strážníci neukázněným řidičům sto pokut

Strážníci stojí na Českobrodské na dvou stanovištích.

„Během ranní špičky provádějí dohled směrem do centra metropole. V odpoledních hodinách pak směrem z centra Prahy na Úvaly,“ popsal mluvčí pražské městské policie Jan Čihák.

Od první poloviny března, kdy dělníci začali mosty přes potoky rekonstruovat, strážníci řidiče jen preventivně upozorňovali, že projet mohou jen ti s modrou povolenkou, a naváděli je na objízdnou trasu.

„K udělování pokut přistoupili strážníci koncem března poté, co se do míst, kde šoféry upozorňovali na změnu dopravního značení, vracela stále stejná vozidla. Strážníci dosud udělili více než sto pokut, přičemž průměrná výše jedné činila zhruba 200 korun,“ dodal mluvčí Čihák.

Za porušení zákazu vjezdu přitom mohou strážníci rozdávat na místě pokuty až do výše dvou tisíc korun.

Kolony jsou i na objízdných trasách

Řidiči musejí Běchovice objíždět po silnicích vedoucích mimo jiné na Dubeč a Koloděje. Jenže tam se každý den také tvoří dlouhé kolony.

Nicméně dobrou zprávou je, že délka oprav se zkrátí na celkovou dobu 10 měsíců.

Původně měly stavební práce trvat do konce tohoto roku a poté od začátku jara do konce srpna. Dělníci ale opustí silnici letos v říjnu, poté se bude až do konce června jezdit Českobrodskou bez omezení a pracovníci se vrátí už jen na období letních prázdnin.

Rekonstrukce je rozdělená do několika etap. Kromě mostů se opravuje také povrch vozovek i stoka dešťové kanalizace.