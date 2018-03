Silnici v Běchovicích uzavřely opravy, řidiče čeká rok objížděk a omezení

Technická správa komunikací začala na Českobrodské pracovat od pondělí 5. března. A lze očekávat, že na silnici, která je důležitou spojnici mezi metropolí, Kolínem a Českým Brodem, se vyskytnou dopravní komplikace. Celková rekonstrukce počítá s opravou silnice v úseku od Nádraží Běchovice po čerpací stanici MOLL, ale opravy jsou rozdělené do několika menších etap.

Objízdná trasa okolo rekonstruovaného úseku Českobrodské v Běchovicích.(7.3.2018)

Do 30. června bude průjezd Běchovicemi umožněn pouze MHD a rezidentům s povolenkami. Následně bude silnice během letních prázdnin zcela uzavřena a autobusy budou jezdit vedlejšími ulicemi.

„Většina etap bude probíhat s možností průjezdu částí vozovky ulice Českobrodská na semafory, pouze v období od 1. července do 20. září se předpokládá v části úseku mezi světelnou křižovatkou a ulicí Do Panenek plná uzávěra,“ uvedla tajemnice MČ Praha-Běchovice Soňa Beroušková v měsíčníku radnice.

Přestože je do rozkopané silnice vjezd omezen, mají od pondělí podle informací z Twitter účtu Ropidu autobusy zpoždění. Jedná se hlavně o provoz autobusových linek 163, 209, 221 a 250, které se v ranních špičkách opožďují až o čtyřicet minut.

Jedinou objízdnou trasu pro auta do metropole naplánoval správce komunikací přes ulici Starokolínskou v Újezdu nad Lesy, přes Klánovice, Šestajovice a Zeleneč na dálnici D11.

Rekonstrukce vozovky je rozdělena celkem do devíti etap a potrvá až do srpna 2019. Zatím není jasné, jak to bude s objížďkami během léta a v následujících měsících.

V Újezdu nad Lesy dokončují kanalizaci

Zároveň ve stejném termínu probíhá stavba kanalizace v Újezdu nad Lesy u hlavní křižovatky ulic Starokolínská a Staroklánovická. Průjezd bude umožněn jen MHD a rezidentům s povolenkami.

„Občané byli informováni jednak od nás, jednak investorem. Ta informovanost proběhla v rámci zákonných opatření. Všichni se snažili, aby dopad té stavby byl na občany co nejmenší. Snažil se starosta každé dotčené městské části a obce,“ uvedla starostka Prahy 21 Karla Jakob Čechová (TOP 09).

Konec dopravním útrapám, které trápí nejen místní obyvatele od roku 2011, nastane 13. května 2018. Zatím nevyznačená objízdná trasa vede přes Koloděje a Dubeč.