Na Benešovsku se čelně srazily dvě řidičky, silnice je uzavřená

Nehoda se stala krátce po čtvrté hodině odpoledne.

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové se auta z dosud nezjištěných příčin čelně střetla.

„Sedmatřicetiletá řidička vozidla Ford vjela do protisměru do cesty

dvaačtyřicetiletému řidiči ve voze Dacia. Ten se střetu stačil vyhnout a vjel s autem do příkopu. Řidička za ním se ale se ženou v protisměru čelně střetla,“ popsala Richterová.

První řidička byla zaklíněná ve vozidle a do nemocnice jí musel převézt vrtulník. Druhá žena vyvázla s lehčím zraněním.



Řidič, který s autem skončil v příkopu, nadýchal 0,60 promile alkoholu. Řidička s lehkým poraněním dechovou zkoušku odmítla.

Silnice je uzavřená v obou směrech a policisté zatím netuší, jak dlouho bude uzavírka trvat. Na místě se postupně tvoří kolony.