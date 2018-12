Nebyla to záchrana týraných psů, ale krádež, řekl soud o činu aktivistů

Pět žen a dva muži (jednoho se kvůli kukle na obličeji nepodařilo ztotožnit, pozn. red.) se loni v noci ze 7. na 8. ledna podíleli na neobvyklé záchranné akci. Z polorozpadlé a neobývané zemědělské usedlosti v obci Jankov na Benešovsku odvezli devatenáct psů plemene západosibiřská lajka, další dva jim utekli.

„Dá se říct, že se jednalo o koňská jatka. Psi zřejmě majiteli sloužili pouze k množení a následnému prodeji. Válely se tam rozřezané kusy koní, všude krev,“ uvedla před časem Lucie Němečková, jedna z žen, která se akce účastnila.

Podle zjištění ochránců zvířat se majitel Jiří Vondruška o psy řádně nestaral. Byli stále uvázaní na řetězu, neměli dostatek vody a někteří z nich ani žádný přístřešek.



Aktivisté trvali na tom, že jediné, o co jim šlo, byla záchrana psů. Většinu se jim následně podařilo ukrýt tak, aby se k Vondruškovi už nevrátili. S tím jim pomohla další ochránkyně zvířat, která předsedá občanskému sdružení Toulavé Tlapky. Ona i její spolek jsou také mezi obžalovanými, a to kvůli podílnictví.



Samosoudkyně Ivana Doubková dnes při vyhlašovaní rozsudku pro loňskou záchrannou misi pochopení neměla.

„Vy tomu říkáte záchrana, soud tomu říká krádež. Chápu, že máte rádi zvířata a že máte pocit, že je třeba pro ně dělat dobré věci, protože zvíře je živý tvor schopný pociťovat bolest a utrpení. Nicméně je prokázáno, že psi nebyli v takovém stavu, aby se jednalo o krajní nouzi, které se někteří z vás dovolávají,“ prohlásila.

Odborníci totiž před soudem uvedli, že zvířata nebyla podvyživená a jejich fyzická kondice byla dobrá. Hlavním problémem byl jejich psychický stav. Podle aktivistů i místních lidí tito zdivočelí psi terorizovali okolí. Když se jim podařilo vyvléct z řetězu a utéct ze statku, napadali údajně jiná zvířata a ohrožovali děti i dospělé.

Soud uznal, že se vlastník o psy nestaral zcela tak, jak měl. Byli totiž například značně začervení parazity. Ani to ale podle soudkyně není důvod, aby skupina ochránců zvířata odvezla.



Vondruškovi nechovali jen psy, ale i koně (únor 2017):

VIDEO: Koně v Jankově jsou podvyživení. Není to poprvé

„Připustím-li teoreticky, že zdravotní stav těch psů byl kritický, což prokázáno nebylo, měli jste na vzniklou situaci reagovat jiným způsobem. Předně přivoláním policie, státní veterinární správy, potažmo praktikujícího veterináře, než tím, že ty psy odcizíte,“ vytkla obžalovaným Doubková.

„Prostě ‚zachraňovat‘ psy svévolnými krádežemi a následným ukrýváním psů je trestné a je třeba to takto vyslovit a vás za to potrestat,“ shrnula soudkyně.

V první a druhé řadě sedí obžalovaní v kauze odvozu psů z jankovského statku (10. 12. 2018)

Obžalované ochránce zvířat, kteří podle spisu krádeží způsobili škodu přes 40 tisíc korun, potrestala peněžitými tresty v rozmezí od 6 do 15 tisíc korun. Pokud aktivisté nezaplatí, stráví za mřížemi 20 až 50 dnů podle výše finanční sankce.

Sdružení Toulavé tlapky jako právnická osoba má uhradit trest ve výši 20 tisíc korun. Jedna z aktivistek se odvolala na místě, ostatní odsouzení si vzali čas na rozmyšlenou. Přiznávají, že by dnes postupovali jinak.

„Byla to taková hurá akce, co si budeme povídat. Ale ti státní zaměstnanci, tedy státní veterinární správa i policie, tam jezdili opakovaně od roku 2012 a nekonali. Takže se to rozhýbalo, až když jsme, i když špatně, zasáhli my,“ řekla iDNES.tv odsouzená Adéla Šroubková. Odvolání zřejmě nepodá a uložený trest ve výši 10 tisíc korun zaplatí.

Majitel psů Jiří Vondruška se domáhal odškodnění ve výši 450 tisíc korun, z toho 300 tisíc žádal za citovou újmu. Soud ho však odkázal na civilní řízení. Vondruška totiž nebyl schopen prokázat, že k ukradeným psům měl nějaký konkrétní citový vztah. Pozoruhodné je v této souvislosti třeba to, že všem psům říkal stejně.

Chovatel najížděl autem do koní, pro které si přišli veterináři (únor 2017):

VIDEO: Drastické záběry: Chovatel najížděl autem do koní

Chovatel je v jiné trestní věci obžalovaný kvůli týrání zvířat, konkrétně koní. Loni v únoru mu veterináři ve spolupráci s policisty, strážníky a zaměstnanci odboru životního prostředí města Votice odebrali celé stádo, celkem 87 koní.

Odvoz zvířat se tehdy uskutečnil za dramatických okolností. Nejdříve se pokusila dcera majitele koní přejet kameramana televize Prima, pak sedl do auta její otec Jiří Vondruška, který začal najíždět do stáda koní ve snaze zvířata rozehnat, aby je nemohli odvézt úředníci. Celou situaci zachytili na mobil dobrovolníci, kteří s odchytem přišli pomoct.

Obžalovaný Vondruška podle dostupných informací k hlavnímu líčení nechodí a nesouhlasil ani s jednáním ve své nepřítomnosti.

Soudce Pavel Vosmanský nyní nechal znalcem přezkoumat jeho zdravotní stav. „S ohledem na to, že o dalším postupu nebyly doposud informovány strany řízení, nemohu bližší informace nyní poskytnout,“ sdělil na dotaz iDNES.cz.