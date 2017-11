Benešov nemá řeku, ale bude mít výstražný systém na povodně za miliony

V Benešově letos dají miliony korun do varování před povodněmi, ačkoli městem teče jen potok. Ten by mohl ohrozit jen malou část města a už před lety jej ohradili valem. Radnice však odmítá, že by šlo o zbytečnou investici.