Lidé v referendu zablokovali stavbu betonárky, obci hrozí žaloba

Lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby Dobřejovice bezodkladně podnikly veškeré kroky k tomu, aby nemohla být postavena betonárka v katastrálním území obce.

Podle starosty Jiřího Kappela (SNK Dobřejovice občanům) se do hlasování zapojilo 475 z celkového počtu 698 oprávněných voličů. Odpověď „ano“ zvolilo 372 lidí a „ne“ 95, osm hlasů bylo neplatných.

Obec se podle starosty ve smlouvě s firmou zavázala, že bude podporovat změnu územního plánu. Firma na základě toho koupila příslušný pozemek.

„Nyní musíme napsat dopis pověřené obci, že budeme chtít, aby se nepřihlíželo ke změně územního plánu na tomto pozemku,“ dodal starosta. Obává se toho, jak případné soudní řízení pro obec dopadne.

Kritici záměru mají obavy ze zvýšené zátěže pro okolí. Kappel naopak projekt hájil. Podle něj by šlo o provoz s malou kapacitou, který by nebyl prašný, a obec by z něj měla značný prospěch.