TSK začne betonovat poslední betonové vzpěry Libeňského mostu

Most je podepírán konstrukcí společně se speciálními lisy, které ji tlačí směrem ke konstrukci mostu.



„Práce (na podepření) probíhají dle harmonogramu. Na straně Prahy 7 jsou konstrukce hotovy a lisy natlakovány. Zítra se bude betonovat na břehu Prahy 8 poslední podepření, které začne fungovat v pondělí,“ sdělila mluvčí TSK Barbora Lišková.

Jakmile TSK podpěry dokončí, měly by se na most vrátit tramvaje. Podle náměstska primátorky Petra Dolínka (ČSSD) by to mělo být 3 března (psali jsme zde).

Zároveň vznikne magistrátní pracovní skupina, která bude řešit budoucnost mostu. Pražští politici se zatím neshodují, jak s mostem naložit. Ministerstvo kultury v minulých dnech rozhodlo, že most není památkou.



Most je kvůli havarijnímu stavu už zhruba měsíc uzavřen pro auta a MHD. Co bude s mostem dál, není jasné. Magistrát a TSK připravují zároveň rekonstrukce i dalších mostů, jejichž technický stav patří mezi nejhorší v Praze.



Na opravy čeká čtyřicítka mostů

TSK společně s městech nyní chystá opravy asi třicítky mostů, včetně toho Libeňského. Opravy se týkají mostů v šesté kategorii z celkem sedmi, do kterých odborníci dělí mosty dle jejich stavu. Připravuje se také oprava Hlávkova mostu a v případě Palackého mostu TSK dokončuje dokumentaci pro zadání celkové diagnostiky. Letos také opraví část poškozené mostní římsy. U Karlova mostu jsou letos v plánu drobné opravy, pokračování oprav kleneb a pilířů je v projektové přípravě.O stavu pražských mostů jsme psali zde.

Mezi menší lávky a mostky ve špatném stavu patří například most v Dolních Počernicích, u Hostivařského nádraží, v Třebonicích, podjezd u hlavního nádraží nebo nevyužívaná lávka na tramvajové smyčce Dlabačov. V jejím případě podle náměstka primátorky Petra Dolínka není jasné, zda se bude bourat nebo rekonstruovat. S ohledem na unikátnost lávky nechá rozhodnutí na radě.

Problémy se stavem mostů má Praha dlouhodobě. Na začátku loňského prosince spadla lávka pro pěší mezi Císařským ostrovem a Trojou. Při nehodě byli zraněni čtyři lidé.