Betonové zábrany z Václavského náměstí zmizí, na Staroměstském ale zůstanou

Do budoucna magistrát společně s policií připravuje plán na rozmístění zábran během krizových situací. Podle mluvčího Hofmana by to však už nemusely být jen žlutočerné betonové zábrany, které sklidily kritiku veřejnosti i magistrátních památkářů (více o názoru památkářů na zábrany zde).

„S ČVUT spolupracujeme na vývoji modernějších betonových sloupků u kterých klademe důraz nejen na bezpečnost, ale také na jejich vzhled,“ dodal Hofman.

Rozmístění betonových zábran na Václavském náměstí kritizoval také bezpečnostní expert, podle kterého by rozmístěné bloky rozjeté auto maximálně zpomalily (více zde).

Kvůli adventu byly betonové zátarasy umístěny také na Václavském náměstí.