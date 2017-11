Česká endoprotéza zachraňuje dětem končetiny, dokáže s nimi vyrůst

„Při operaci, kdy lékaři odstraňují pacientovi část stehenní kosti s nádorem, vyjmou i její růstovou ploténku a mnohdy i tu na holenní kosti. Tím zdravá noha dále s přibývajícím věkem dítěte roste, kdežto operovaná noha zaostává,“ popisuje výchozí impuls pro oceněnou inovaci vedoucí vývojové konstrukce Milan Sekerka.

„Proto jsme vyvinuli rostoucí endoprotézu s kolenním kloubem, kterou lze postupně, jednoduše a šetrně prodlužovat až o několik centimetrů. Tím implantát umožňuje postupné prodlužování i měkkých tkání, cév, vazů a nervů. V tom je tedy endoprotéza výjimečná,“ dodává.

Pro dětského pacienta představuje novinka velkou změnu. Bez ní by dítěti lékaři voperovali endoprotézu, která neumožňuje prodlužování. V určité fázi růstu by dítě už mělo takový zkrat operované končetiny oproti zdravé, že by se stalo invalidním.

Ve většině případů se tato situace u nádorů v oblasti kolenního kloubu řeší amputací nohy. S rostoucí endoprotézou mohou lékaři dítěti nohu zachovat.

Za rok až o 14 milimetrů

Rostoucí endoprotéza se vždy navrhuje ve spolupráci s lékaři na zakázku dle tělesných dispozic dítěte v době operace na odstranění nádoru. Výroba trvá cca 2 měsíce.

„Implantát tvoří pevné tělo, které obsahuje prodlužovací mechanismus tvořený šnekovým soukolím a pohybovým závitem. Do těla se vkládá modulární systém výsuvných členů. Kolenní kloub umožňuje přirozenou rotací a měkký došlap. Stehenní dřík je kotven kostním cementem v dřeňovém kanálu kosti, holenní dřík je zasunut bez kotvení, tím je umožněn přirozený růst zdravé lýtkové kosti,“ popisuje endoprotézu pětatřicetiletý projektant firmy Beznoska a původce užitného vzoru David Sitte.

Zhruba jednou za půl roku se náhrada prodlužuje během celkové anestezie pacienta o 5 až 7 milimetrů za pomoci distraktoru, čili speciálního šroubováku se stupnicí. Pro zavedení stačí krátký řez v délce 15 milimetrů. „Implantát umožňuje provádět vysunutí z vnitřní i vnější strany končetiny,“ říká David Sitte.

Na projektu rostoucí endoprotézy, který ve firmě Beznoska vedl vedoucí vývojové konstrukce Jaroslav Fencl, spolupracoval také Pavel Janíček z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a tým specialistů s Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Vývoj, který dotací podpořila právě TA ČR ze státního rozpočtu, trval tři roky.

Hradí ji pojišťovna

Rostoucí endoprotéza stojí přibližně 400 tisíc korun a plně ji hradí pojišťovna.

„V zahraničí jsou dostupné jiné způsoby prodlužování končetin, než mechanický. Ve Spojených státech například zkoušejí motorickou neinvazní metodu na bázi točivého magnetického pole, narazili ale na problém nadměrného zahřívání tkání. Všechny dosavadní jiné pokusy o rostoucí endoprotézy buď selhávají, protože způsobující infekce, nebo nejsou spolehlivé, či jsou velmi drahé. Chtěli jsme, aby naše řešení bylo nejen funkční, ale také dostupné i pacientům, kteří ve své zemi nemají zdravotní pojištění,“ říká David Sitte.

Společnost Beznoska je ryze českým rodinným podnikem, bez podílu cizího kapitálu, a to po celou dobu své existence. Založil ji v roce 1992 Stanislav Beznoska.

Dnes firmu vedou jeho vnuci. Dodává implantáty, nástroje a operační pomůcky určené pro potřeby ortopedie a traumatologie i na mnohé zahraniční trhy, například v Rusku, Libanonu, Belgii, Portugalsku či Estonsku.

Firma je ve středočeském kraji považována za jednu ze strategických. Proto je její zástupce také členem Rady pro konkurenceschopnost Středočeského kraje, kterou spravuje Středočeské inovační centrum.

Léčí i zkrácenou nohu u dospělých

Rostoucí endoprotézu může mít dítě přibližně od sedmi let věku. Užít ji případně mohou ale i dospělí pacienti se zkratem končetiny. Rostoucí endoprotéza při prodlužování měkké tkáně zkrácené invalidní nohy natahuje a postupně srovnává rozdíl mezi končetinami. Umožňuje tak pacientovi návrat do společnosti.

Půl roku po ukončení vývojového projektu voperoval tým v brněnské fakultní nemocnici rostoucí endoprotézu patnáctileté dívce, ta už s ní chodí nyní rok a půl a noha se jí prodloužila už o 2,5 centimetru.

Další dítě s implantátem, osmiletého chlapce, čeká první prodlužování a nyní lékaři hledají dalšího možného pacienta. „Implantát je chráněn užitným vzorem a připravuje se k uvolnění na trh,“ konstatoval Milan Sekerka.