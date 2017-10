Praha chystá další betonové zátarasy, ve hře je třeba Karlův most

„S policií připravujeme plán rozmístění zábran například při různých stupních ohrožení státu,“ potvrzuje mluvčí magistrátu Vít Hofman. O konkrétním umístění zatím nebylo rozhodnuto a Hofman o něm nechce z bezpečnostních důvodů ani spekulovat.

Podle Dolínka by se tímto místem mohl stát například Karlův most. Město by však podle něj mělo při rozmisťování bezpečnostních zátarasů zvažovat nejen bezpečnost.

„Nedovedu si představit, že by jednu z nejfotografovanějších památek města hyzdily žluté betonové bloky, stejné, jako jsou na Staroměstském náměstí. Musíme o tom ještě jednat,“ uvedl pro MF DNES Dolínek.

Důvodem pro jejich rozmístění může být i incident z konce září, kdy přímo na most vjel omylem autobus s turisty.

Na malostranské straně totiž už několik let chybí sloupek, který vjezdu vozidel brání. Najet na Karlův most je snadné. Pokud řidič neuposlechne značku zakazující vjezd a přejede nízký obrubník, projede mosteckou věží a už je mezi turisty na mostě. Sloupek zmizel v roce 2013 při povodních. Tehdy byl odstraněn, aby na most mohla vjet těžká technika, která odstraňovala naplavené kmeny a odpad pod mostem.

Výsuvné patníky

Praha už před časem rozhodla investovat do nových bezpečnostních kamer nebo do bezpečnostních opatření v Pařížské ulici, kde by měly vzniknout nové výsuvné bariéry na cestě ke Staroměstskému náměstí. Praha už betonové zátarasy, takzvané city bloky, použila i v rámci sportovní akce Birell Grand Prix Praha 2017 na Václavském náměstí, v Jeruzalémské a Maiselově ulici.

Ostatní krajská města o instalaci betonových zátarasů neuvažují. Jdou spíše cestou, že rizikové akce přesouvají třeba do bezpečnějších míst. Při rekonstrukcích středů měst už uvažují tak, aby celý prostor byl bezpečnější.

Třeba ve Zlíně, kde chystají rekonstrukci náměstí Míru. „Nová podoba náměstí bude zahrnovat i mnohé bezpečnostní prvky. Již dnes je zlínské náměstí chráněno těžkými betonovými květináči například z Bartošovy ulice nebo kovovými sloupy z Dlouhé ulice,“ řekl mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Nakoupené betonové zátarasy mají i jihočeské České Budějovice. Zatím je ale natrvalo nechtějí nikam instalovat. Použily je ale kupříkladu loni při adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II.