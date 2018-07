Bezproblémový soused s tygry, popisují nejbližší sousedé život s Berouskem

Řev lvů a tygrů už je několik let součástí dvouapůltisícové obce Bašť v Praze-východ. To kvůli soukromému zooparku Ludvíka Berouska, člena klanu slavné cirkusové rodiny.



„To, že tu slyšíme lvy a tygry, už patří k takovému koloritu Baště. V době před krmením jsou samozřejmě hluční a i díky tomu o zooparku každý v obci ví,“ popisuje starostka Iva Cucová. Dosavadní vztahy s panem Berouskem a jeho zooparkem si jen chválí.

„Starostkou Baště jsem již 12 let a nikdy jsem za tu dobu nezaznamenala žádnou stížnost na zoopark,“ říká starostka.

O to více ji překvapila razie pracovníků celní správy a policistů, kteří v pondělí ráno vtrhli do zooparku. V rámci operace Trofi tu hledali důkazy o nelegálním obchodu s tygry. Ludvík Berousek byl při ní vzat do vazby stejně jako další dva muži.

Všichni tři jsou obviněni ze spolupachatelství na přečinu neoprávněného nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy, za který jim hrozí až pět let vězení.

Bezproblémový soused

Berouskovi nejbližší sousedé, kteří mají dokonce výhled na klece s jeho lvy a tygry, se shodují, že jde o bezproblémového souseda a ničeho divného si u něj nevšimli, až do doby pondělních policejních manévrů.

„Nikdy jsem s ním neměl žádný problém. Na řvaní lvů a tygrů jsem si rychle zvykl. Je to lepší než poslouchat auta a autobusy,“ říká například Nikolos Vasilis, který se do těsné blízkosti zooparku přistěhoval před osmi lety z Prahy.

Podobně hovoří i další lidé bydlící vedle Berouskových. „Jsou to normální sousedé. V žádném velkém kontaktu jsme spolu nebyli,“ říká muž v seniorském věku, který si nepřál být jmenován.

Při razii v zooparku našli celníci tělo tygra i dalších zvířat.

VIDEO: Mrtvý tygr i kůže. Co odkryla razie v Zooparku Bašť

Zoopark v Bašti je veřejnosti nepřístupný, vždy tomu tak bylo, a tak místní mohou exotická zvířata obdivovat leda přes plot. Případně občas Berousek vyrazil ven na procházku se lvíčaty na řemínku.



„Pár let zpátky jsme od něj měli zapůjčena zvířata na dětském dnu. Nabízel focení se lvíčaty a jízdu na velbloudech. Nijak pravidelně jsme ale jeho služeb nevyužívali,“ uvádí starostka Cucová.

Někteří lidé v obci nevěří, že by Ludvík Berousek mohl být do nelegálního obchodu s tygry zapojen. „Vždyť je to člověk, který miluje zvířata a věnuje se jim celý život. Nevěřím tomu, že by je kvůli penězům zabíjel. Celá ta rodina je neuvěřitelně pracovitá,“ rozčiluje se při probírání tohoto tématu se zákazníky majitel jednoho z místních obchodů. Po ruce přitom má několikery noviny s nelichotivými články o Berouskovi.

Tělo zastřeleného tygra

Při pondělní razii policisté s celníky v časných ranních hodinách provedli na území Prahy, středních a severních Čech celkem sedm domovních prohlídek a tři prohlídky nebytových prostor. Konkrétně v pražské tržnici SAPA, v obci Bašť, v obci Karlštejn, v Žatci a na Doksku, kde má rodina Berouskových sezonní pobočku svého zooparku, která je na rozdíl od sídla v Bašti přístupná veřejnosti.

„Na Doksku jsme mimo jiné zajistili mrtvé tělo čerstvě zastřeleného tygra a větší množství kůží velkých kočkovitých šelem. K dispozici máme zatím předběžné výsledky soudní pitvy těla tygra, které svědčí o tom, že byl v neděli zastřelen. Kromě toho jsme při domovní prohlídce na Českolipsku nalezli v objektu užívaném 35letým podezřelým více něž 20 zamražených těl dalších chráněných živočichů. Například tělo káněte, ledňáčka, puštíka, poštolky obecné nebo bobra,“ uvádí policejní tisková zpráva. Žádné z těchto těl nebylo nalezeno v zooparcích Berousků, nýbrž u preparátora. Vzhledem k tomu, že spolu s ním byl zadržen i Ludvík Berousek, je však pravděpodobné, že tygr pocházel z jeho chovu.

Celníci našli kosti i tygří drápy, které na černém trhu stojí tisíce dolarů.

VIDEO: Tygří drápy i varnu na kosti. Šlachta popisuje, co našli při razii v Bašti

Rodina Berouskových k tomu mlčí. MF DNES je opakovaně požádala o vyjádření. Syn Ludvíka Berouska Robert Berousek, který má na starosti zoopark v Doksech, se v telefonu jen omluvil, že nemá čas, a spěšně zavěsil. Na SMS výzvu se neozval. Berouskovy se nepodařilo zastihnout ani v jejich bydlišti v Bašti, ačkoliv bylo na jejich pozemku včera velmi živo. „Nikdo tu není,“ sdělil lámanou češtinou zřejmě jeden z jejich zaměstnanců. Více se vybavovat nechtěl.



Na zátahu proti organizované skupině obchodující s chráněnými živočichy spolupracovala s policií a celníky také Česká inspekce životního prostředí a Státní veterinární správa. Ta zoopark v Bašti kontrolovala pravidelně a žádné pochybení neshledala.

„V roce 2017 i v roce 2018 byl zoopark kontrolován vždy jedenkrát ročně na základě víceletého plánu. Naposledy jsme tam byli letos 17. dubna. Z pohledu veterinárního dozoru jsme nezaznamenali porušení legislativy,“ sdělil MF DNES Petr Majer, zástupce tiskového mluvčího Státní veterinární správy.

Zoopark Bašť Chovatelskou stanici pro zvířata v Bašti vybudoval Ludvík Berousek v roce 1999 v bývalé bažantnici u lesa na kraji obce. Orientuje se zejména na chov zvířat pro film, reklamu a různé akce. V nabídce má přes 150 jedinců převážně exotických zvířat a mláďat, včetně nejvzácnějších druhů, jako je bílý lev, bílý i zlatý tygr – golden tabby, levhart nebo panter. V roce 2015 zřídil Zoopark Doksy, který má dnes na starosti jeho syn Robert. Otevřený je sezonně.

Známý cirkusový klan Berousků se od počínání Ludvíka Berouska a jeho zooparků distancoval. S Cirkusem Berousek prý nemá tento vzdálený příbuzný nic společného.