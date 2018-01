Těšnov a ulice Na Poříčí projdou změnami, v plánu je městský bulvár

Směrem ke Starému Městu lemují levou stranu ulice Na Poříčí opravené paláce a hotely. Dům Grandior, funkcionalistický hotel AXA nebo palác Archa s přilehlou Legiobankou. Pravá strana na tom tak dobře není. Je zde řada zanedbaných domů, avšak největším symbolem úpadku se stal obchodní dům Bílá labuť. Nedávno ho ale obestavilo lešení.



„V současné době provádíme opravu prosklené čelní fasády a vstupního parteru obchodního domu,“ vysvětluje Michal Petráček organizačně-právní ředitel společnosti Transakta, která památkově chráněnou budovu vlastní.

Rekonstrukci zdržela dodávka mléčných skel, která pocházejí od původního výrobce z třicátých let. Po opravě fasády by se mělo začít pracovat uvnitř obchodního domu. Výsledek by se měl co nejvíce podobat původnímu stavu z roku 1939. Majitel však nechtěl sdělit bližší termíny ani další podrobnosti.

Obchodní dům otevřel 19. března 1939 Jaroslav Brouk, spolumajitel obchodní sítě Brouk + Babka. Svému účelu sloužil dům během nastupující nacistické okupace, za třetí republiky i po znárodnění firmy po komunistickém puči v roce 1948. Po sametové revoluci však kvůli stavbě nových nákupních center ztratil na svém významu. Tomu odpovídá jak skladba nájemců, tak vzhled budovy.

Kousek od Labutě cestou na Florenc je také živo. Na proluce, jež dlouhá léta zela prázdnotou, se momentálně staví dům.

„Stavební povolení je na novostavbu s osmi nadzemními podlažími, ve které budou byty, apartmány i obchodní plocha a parkovací stání,“ říká mluvčí Prahy 1 Veronika Blažková. „Nyní je hotova hrubá stavba. Dům by měl být dokončen do konce října letošního roku. Staví ho firma Dione Property,“ dodává.

Nový bulvár a studie Těšnova

Ulice Na Poříčí by se v budoucnu měla změnit na městskou třídu se stromy, dlažbou a větším prostorem pro chodce. Za návrhem stojí iniciativa Goflorenc, kterou zastřešuje Hospodářská komora Prahy 1.

„V rámci této iniciativy se snažíme vytvořit účelové sdružení podnikatelů, které má komunikovat s městem s cílem zlepšit veřejný prostor v místě, kde podnikají,“ vysvětluje Filip Dvořák, 1. místopředseda komory a bývalý starosta první městské části.

Aby se předešlo průtahům při schvalování návrhu, iniciativa vytvořila webový dotazník, ve kterém se kdokoli mohl vyjádřit ke stavu ulice a navrhnout konkrétní úpravy. Podle Dvořáka se zúčastnily stovky respondentů. „Ideálně by se mohlo začít pracovat v roce 2020 až 2021,“ uzavírá.

Rovněž Těšnov má v příštích letech projít razantní změnou. Komise Institutu plánování a rozvoje (IPR) loni vybrala místo po odstřeleném Denisově nádraží jako nejvhodnější pro stavbu pavilonu Slovanské epopeje.

„Institut má nyní za úkol více prověřit lokalitu Těšnova a vypracovat na ni podrobnou urbanistickou studii,“ říká mluvčí IPR Adam Švejda. „Studie může sloužit jako podklad pro zadání urbanistické soutěže na širší lokalitu,“ dodává.

A to není vše – v sousedství, na pozemcích Masarykova nádraží, postaví koncern Penta několik velkých kancelářských budov od studia architektky Zahy Hadid. Stavba by měla začít v roce 2019.