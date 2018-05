Sport je moje vášeň, chci znovu lyžovat, říká muž upoutaný na vozík

„Sport je moje vášeň a handicap mě nemohl zastavit,“ říká Karel Danko z Velké Hleďsebe u Mariánských Lázní. Optimismus a chuť do života ho neopouštěly ani v nemocnici po nehodě. Nechal si na pokoj dovézt svého zraněného kamaráda a po bouračce mu pomáhal dostat se z nejhoršího.

Táta tří kluků zůstal aktivní navzdory handicapu. „Nejvíc je pro mě rodina, hodně mě baví zahrada a psi. Pořád potřebuji mít co dělat,“ říká muž, který se rád projede na handbiku a holduje lyžování.

Na hory vyráží s kamarády, kteří se o něj při sjíždění kopců starají. Jeho monoski je ale ve špatném stavu a potřeboval by novou. V tom mu může pomoci projekt Nezastavitelní, do něhož se letos zapojil a který podporuje handicapované v jejich sportovních aktivitách. Zdraví lidé v něm pomáhají postiženým nejen finančně, ale také vlastním pohybem na čerstvém vzduchu.



Stačí projít speciální modrou bránou Birellu, který akci Nezastavitelní pořádá. Za každého, kdo bránou projde, ale i projede nebo proběhne, poputuje od Birellu na účet handicapovaných pětikoruna.



Kde budou stát brány 5. – 6. července Pustevny

Pustevny 14. – 15. července Vranovská přehrada

Vranovská přehrada 21. – 22. července České Švýcarsko

České Švýcarsko 4. – 5. srpna Sněžka

Sněžka 9. srpna Praha

Praha 11. – 12. srpna Ještěd

Ještěd 18. – 19. srpna Adršpašsko-teplické skály Podrobnější informace najdete na www.nezastavitelni.cz.



„Nezastavitelní jsou důkazem nezdolnosti i ochoty pomáhat. Vždyť jen loni se do projektu zapojilo víc než 200 tisíc lidí, kteří pomohli Nezastavitelným získat sportovní vybavení za 1,3 milionu korun,“ chválí marketingová manažerka Birellu Veronika Hořáková.

Brány vyrostou během obou prázdninových měsíců na turisticky zajímavých místech nejen po České republice, ale i na Slovensku. Nechybí Sněžka, Ještěd, Vranovská přehrada nebo Pustevny, u východních sousedů třeba Slnečné jazera, Štrbské pleso nebo Zemplínská Šírava.

Jedna z bran se objevila o posledním květnovém víkendu v areálu Plzeňského Prazdroje. Prošel jí také ambasador projektu Nezastavitelní, bývalý paralympionik Jiří Ježek a Milan „Forrest“ Silný, cyklistický nadšenec, který se v rámci oslav stoletého výročí republiky vydal na téměř dva tisíce kilometrů dlouhou trasu, která má na mapě tvar dvouocasého českého lva.

Ježek se rozhodl, že velkou část náročné trasy absolvuje také. „Věřím, že to může být pro lidi motivací zkusit něco, co dříve nevyzkoušeli. Je to vlastně velmi podobné rozhodování, jaké měli handicapovaní před tím, než se vůbec rozhodli přihlásit do projektu Nezastavitelní,“ vysvětluje své odhodlání bývalý paralympionik.

Za čtyři roky trvání projektu se podařilo nashromáždit 3,5 milionu korun, které pomohly 38 handicapovaným. Nezastavitelné můžete podpořit nejen vlastním pohybem, ale i příspěvkem na jejich konto nebo nákupem ve speciálním e-shopu, v němž se dají koupit dárkové předměty v modré barvě projektu. Z každého nákupu jde polovina na účet handicapovaných.