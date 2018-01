Výzdoba komínu Blanky spolkne miliony, projekt se musí uskromnit

Jako součást tunelu Blanka slouží už od podzimu 2015 k odvětrávání nevzhledné betonové válce. Objekty stojí v blízkosti zástavby v Praze 6 a Praze 7, a proto město slíbilo, že získají přívětivější podobu. Zatím se však ani v jednom případě nic viditelného nezměnilo, přestože se o uměleckém ztvárnění výduchů diskutovalo několik let a loni začátkem dubna proměnu definitivně schválili pražští radní.



Složitá situace panuje zejména kolem výdechového objektu v ulici Nad Královskou oborou na Letné. Umělecké zpracování je tam poměrně komplikované, počítá například s obložením strukturovaným umělým kamenem. Navíc součástí proměny místa jsou i výrazné úpravy přiléhajícího zanedbaného prostoru, ze kterého se má stát odpočinková zóna s lavičkami. I proto se rozpočet už několikrát měnil a loni se vyšrouboval až na 38 milionů. Taková suma se ale zdála některým radním hlavního města příliš vysoká a žádali snížit náklady zejména na obnovu zeleně.

Podobné výhrady má i radnice Prahy 7, která má pozemek svěřený do své správy od města. „Nesouhlasili jsme s navrhovanou úpravou okolního prostoru, například šlo o žulové schody, lavičky z lepeného bambusu nebo s nasvícením výdechu. Představovali bychom si něco výrazně méně nákladného,“ sdělila radní Prahy 7 pro územní rozvoj Lenka Burgerová (Praha 7 sobě).

Poslední společné jednání ze začátku letošního ledna ale dává novou naději, že k dohodě nakonec přece jen dojde. „Z poslední společné schůzky se zástupci magistrátu a městské části mám pocit, že se celá záležitost začala hýbat velmi pozitivním směrem a že je zájem o to, aby se v nejbližší době zahájila realizace,“ říká optimisticky sám autor návrhu Federico Díaz. Uznávaný česko-argentinský umělec zároveň připouští, že by nová podoba parčíku o rozloze zhruba tisíce metrů čtverečních mohla být o něco skromnější.

„Vzhledem k aktuálním požadavkům Prahy 7 na okolí výdechu se budeme snažit přiblížit ke 30 milionům korun,“ přibližuje kompromisní výsledek jednání Díaz. Pokud budou finální podoba a úpravy v nejbližších týdnech skutečně odsouhlaseny, práce se uskuteční ještě letos. Výhodou je totiž skutečnost, že projekt už má stavební povolení včetně souhlasu památkářů.

Válec ve Střešovicích zaroste

Bez komplikací není ani projekt nové podoby výdechu stojícího ve střešovické ulici Nad Octárnou, i v tomto případě ale vše snad směřuje do zdárného konce.



Už v září roku 2015 vybrala radnice Prahy 6 ve výtvarné soutěži návrh, který počítal s výsadbou množství popínavých rostlin. Ty by pětadvacetimetrový betonový kolos zcela zakryly a ještě by je doplnily mladé stromky v okolí, aby byl co nejvíce zachován ráz okolní vilové čtvrti plné bohatých zahrad. Celý prostor měl být přístupný veřejnosti s možností posezení na zatravněném svahu. Naopak plocha u výdechu by byla vydlážděna a doplněna osvětlením.

„Zelený“ návrh však později radnice Prahy 6 odložila s tím, že místo něj vybuduje na vysokém válci horolezeckou stěnu se zázemím, toaletami a občerstvením. Proti tomuto nápadu se ale postavili obyvatelé z okolí, kteří nechtěli, aby jim lezci viděli do zahrad a domů. Projekt následně neodsouhlasily ani odborné komise městské části, proto se městská část znovu vrátila k původnímu řešení.

Jenže úpravy nyní pro změnu narážejí na plány Pražské vodohospodářské společnosti (PVS). „Realizaci brání naplánované práce PVS, které se mají uskutečnit v tomto roce v bezprostředním okolí výdechu. S PVS jsme domluveni, že ozelenění a finální úpravu parteru provede po dokončení svých prací, pravděpodobně do konce roku 2018,“ říká mluvčí Prahy Vít Hofman s tím, že náklady bude hradit vodohospodářská společnost.



To potvrzuje i předseda představenstva městské společnosti Petr Žejdlík. „Máme tam ještě naplánovanou opravu vodovodu a následnou úpravu uděláme podle dohody s magistrátem,“ dodává Žejdlík.

Součástí tunelového komplexu jsou celkem tři vysoké betonové komíny, jejich hlavní funkcí je přívod a odvod vzduchu. Válcem se vzduch i se zplodinami dostává ven s pomocí ventilátorů. Třetí výduch stojí v Troji, není však používán.

Že se podobná technická stavba může stát ceněným uměleckým dílem, dokazuje i starý odvětrávací objekt Letenského tunelu stojící v nedalekých sadech. Na konci 60. let ho malíř Zdeněk Sýkora pokryl černobílou mozaikou z dlaždic, a později se dokonce stal kulturní památkou.