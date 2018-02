Nový val zkrotí Botič, přehrada posiluje bezpečnostní prvky

Stavební povolení pro vybudování dodatkového přelivu by mělo být připraveno do konce letošního roku a stavět by se mohlo začít v roce 2019. Náklady se odhadují na 115 milionů korun. Vznikem díla se tak přihlédne k vodohospodářským předpisům, které navrhovaly doplnění bezpečnostního kapacitního přelivu již od roku 2002.



„Učinili jsme podstatný krok ke zvýšení bezpečí Pražanů žijících v údolí Botiče. Pro hlavní město je prioritou zajištění plné funkčnosti a vysoké bezpečnosti hostivařského vodního díla,“ uvedl pražský radní pro bezpečnost Libor Hadrava (ANO).

Chystaný velín je mozkem přehrady, ovládají se z něho uzávěry potrubí spodní výpusti a stavidel bezpečnostního přelivu. Po dokončení přestavby zajistí jeho posádce i přímé spojení s operačním střediskem Krizového štábu hl. m. Prahy. „Pokud počasí práce výrazně neovlivní, velín bude hotov v červnu,“ uvedla Petra Fišerová, mluvčí společnosti Lesy hl. m. Prahy, která o Hostivař pečuje.

Nový dvoupodlažní objekt sdruží funkce původních solitérních budov, které byly ve špatném stavu. „Návrh se snaží o co největší využití přírodních materiálů. Spodní patro je obloženo kamenem, horní sibiřským modřínem,“ uvádějí autoři architektonického návrhu. Cena stavby se plánuje na 3,9 milionu korun.

Více než stoletá voda

Rozvodněným Botičem se při povodních v roce 2013 valila více než stoletá voda. Zdivočelá říčka se vylila do ulic Hostivaře a Záběhlic. Zvýšená hladina hrozila i podél toku v Michli, Vršovicích, Nuslích až po soutok s Vltavou pod Vyšehradem. Podle radnic tok zvyšovalo rychlé odpouštění vody z nádrže. V době povodně ve velíně přehrady pracovali čtyři hrázní.

Tento problém pro postižené čtvrti v budoucnu vyřeší další stavební úprava, která pomůže dílu lépe hospodařit s vodou – dodatečný bezpečnostní přeliv, jenž ochrání zemní sypanou hráz před eventuálním poškozením, které může nastat při přelití hráze.

Vodní nádrž Hostivař Poprvé se o stavbě přehrady v Hostivaři uvažovalo na začátku 20. století. Okresní hejtmanství na Královských Vinohradech, pod nějž tehdejší samostatná obec spadala, dostalo návrh na stavbu hráze o výši 13 metrů v roce 1906. Znovu se o výstavbě začalo jednat o půl století později. Stavba odstartovala v roce 1961. Hráz přehrady je v nejvyšším místě vysoká 16 metrů, dlouhá 117 metrů a v koruně široká 3,5 metru. Její plocha dosahuje 349 tisíc metrů čtverečních.

I přes problémy s rozlitým Botičem hostivařská přehrada před pěti lety obstála. „Vzhledem k účelům vodního díla, objemu retenčního prostoru a objemu povodňové vlny nebylo možné plně ztransformovat povodeň, která zasáhla vodní dílo. I přesto přehrada oddálila nástup povodně a částečně snížila kulminační průtok pod přehradou,“ konstatuje popovodňová analýza ministerstva životního prostředí z roku 2013.

Snaha vyhnout se přelití hráze

Manipulace na přehradě v Hostivaři podle expertů v inkriminované dny probíhala tak, aby nedošlo k přelití hráze a jejímu následnému porušení. To totiž mohlo způsobit zvláštní povodeň, kdy by tlaková vlna mohla zaplavit celé území pod hrází včetně ulic v Michli, Vršovicích a Nuslích.

„Manipulací na přehradě se podařilo možnost havárie odvrátit. I při přítoku nad hranou stoleté vody zůstávala hladina v nádrži vlivem manipulace pod maximální bezpečnou hladinou,“ uvedl Josef Říha z brněnského Vysokého učení technického, který zpracoval studii o vlivu povodně na přehradu.

Botič není tok, který by často divočel. Kronikáři zaznamenali pustošivou povodeň v roce 1862. Tehdy se korytem valilo zhruba 76 metrů krychlových vody za sekundu. V roce 2013 do hostivařské přehrady přitékalo zhruba 84 metrů krychlových za sekundu, přitom běžný přítok se pohybuje kolem 7 až 8 metrů krychlových. Objem povodně podle expertů před pěti lety dosáhl takřka sedmi milionů krychlových metrů.