VIDEO: Tři muži brutálně zbili mladíka v metru, policie hledá je i oběť

Bitku zachytily kamery 12. května před devátou hodinou večer ve stanici metra A Bořislavka.

„Trojice mužů zde napadla poškozeného, kterého velice surovým způsobem zbili. Dle oznamovatele celé události měla bitce předcházet verbální rozepře. K té mělo dojít již ve vlakové soupravě, kterou všichni aktéři do stanice Bořislavka přijeli,“ řekl mluvčí policie Tomáš Hulan.

Jeden z útočníků se na mladíka vrhl a několika ranami pěstí ho udeřil do hlavy. Poté do napadeného ležícího na zemi začali všichni tři kopat. Po rvačce nastoupili do metra a odjeli směrem na Dejvickou.

Policie pátrá také po zbitém mladíkovi, který se krátce po útoku sebral a odjel do stanice Veleslavín.

V souvislosti s útokem policie hledá rovněž dva svědky, které zachytily kamery. Konkrétně muže v zeleném triku s béžovou vestou a muže v tmavém triku s batohem a kšiltovkou.

„Celou událost prošetřujeme pro podezření z trestného činu výtržnictví, za který podezřelým hrozí trest odnětí svobody až na dva roky. Nicméně v tuto chvíli nemůžeme vyloučit, že po zjištění dalších okolností, především totožnosti poškozeného a útočníků, dojde k překvalifikování případu například na ublížení na zdraví,“ informoval Hulan.

Policie prosí veřejnost o informace ohledně útočníků, napadeného i zmíněných svědků na tísňovou linku 158.