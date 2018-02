Uzavřenou pasáž na Budějovické Praha místo oprav zbourá, bojí se zřícení

„Zadali jsme zpracování dokumentace na odstranění stavby hrozící zřícením. Termín demolice lze v optimálním případě stanovit na 180 dnů. Nedokážeme ale předvídat, zda nebude v zadávacím řízení vznesena námitka, například k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),“ sdělil MF DNES mluvčí Prahy Vít Hofman.



Po nedávných zkušenostech se zřícenou betonovou lávkou v Troji a rozpadajícím se Libeňským mostem nechce magistrát riskovat, že se pasáž zbortí a zraní procházející lidi (o uzavření pasáže zde).

Současná situace přitom není příliš překvapivá. Od kolaudace v roce 1977 totiž stavbu nikdo neudržoval ani neopravoval zatékání do konstrukce.

V havarijním stavu je zastřešení prokazatelně od roku 2010. Dlouho však nebylo jasné, kdo je majitelem, protože objekt nebyl nikdy zapsán do katastru nemovitostí. Vlastníkem bylo nakonec určeno hlavní město, které až do loňského roku nechalo zpracovat několik průzkumů a statických posouzení.

Spor o podmínky uzavření

K rekonstrukci ale nikdy nedošlo, přestože ji v roce 2015 schválila rada hlavního města i zastupitelstvo. Magistrát to zdůvodňuje tím, že se mu nepodařilo získat svolení soukromého majitele, na jehož pozemku se část pasáže nachází.

Společnost DBK Praha, která vlastní sousední nákupní centrum, měla podle úřadu nepřiměřené požadavky a podmiňovala svůj souhlas například úhradou ušlého zisku či úhradou záborů na jeho pozemcích.

Podle hlavního města nebylo bez dohody možné úpravy zahájit. „Mnoho jednání jsme vedli v minulosti, bohužel vlastníci okolních budov vznášeli další a další připomínky,“ prohlašuje Hofman.

To ale ředitel DBK Praha Miroslav Velfl odmítá. „To jsou mýty, které se neustále opakují. Souhlasím, že jednání o součinnosti při chystané rekonstrukci byla zdlouhavá. My jsme ale pouze požadovali opravu na etapy, aby nebyl celý prostor uzavřen najednou. Náklady jsme navíc byli připraveni zaplatit,“ tvrdí ředitel DBK Praha a dodává, že otázka finančních kompenzací byla pro firmu vždy jen nejzazším krokem v případě selhání všech jednání.

Plán vstupu do metra Budějovická, (24.1.2018)

Obě strany by se měly znovu setkat příští týden na společném jednání o dalším postupu. Že dojdou ke shodě, není ale příliš pravděpodobné. Vedení obchodního domu se totiž k chystané demolici staví odmítavě.

„Věřím, že k odstranění konstrukce bez náhrady nedojde. Bylo by to vůbec to nejhorší řešení, ze kterých má magistrát na výběr,“ je přesvědčen Velfl. Kvůli omezenému přístupu přicházejí aktuálně nájemci nákupního centra podle některých odhadů o zhruba dvacet procent nakupujících.

Město doplnilo 230 stojek

Poslední kontrolní prohlídka aktuálního stavu pasáže se uskutečnila 18. ledna. Během ní statik zhodnotil stav zkorodovaných ocelových nosníků stropní konstrukce za natolik závažný, že hned následující den vydal speciální stavební úřad odboru dopravních agend nařízení týkající se úplného uzavření všech přístupů. Následně byla stavba zabezpečena stojkami. Ke stávajícím 23 stojkám nově přibylo dalších 230 kusů.

Než v místě začnou jakékoliv další práce, žádají místní obyvatelé alespoň otevření úzkého koridoru od metra na povrch. Ani ten se ale s největší pravděpodobností neotevře.

„Dočasné zprůchodnění, byť jen části prostorů pod předmětnou terasou, je zcela nemožné. Stojky, které mají zabránit zřícení stavby, stojí čtyři na každém čtverečním metru. Kvůli minimálnímu prostoru mezi nimi nelze průchod pro veřejnost otevřít,“ vysvětluje mluvčí Hofman.

Cestující nyní musí pro vstup do stanice metra využívat pouze severní vestibul. Situace je složitá také pro handicapované nebo maminky s kočárky. Bezbariérový přístup stanice je zajištěn pouze do atria, nikoliv až do úrovně ulice.

Kvůli rozpadající se betonové konstrukci je kromě pasáže navíc uzavřena i svrchní terasa, kde se donedávna konaly různé společenské a kulturní akce. V současnosti je v neuspokojivém stavu celý zahloubený prostor spojující oba vestibuly na Budějovické, kde funguje řada drobných obchodů a občerstvení. O celkové rekonstrukci ale město zatím neuvažuje.