Do okolí Prahy se stěhuje čím dál více lidí, obce už praskají ve švech

Jen v okrese Praha-západ přibylo za první tři měsíce tohoto roku takřka 800 nových obyvatel. Od začátku roku 2017 do začátku roku 2018 to pak byly téměř tři tisíce lidí. V Praze-východ byl nárůst ještě citelnější – od loňského do letošního ledna přibylo více než čtyři tisíce nových obyvatel.



Zájem o bydlení v okolí hlavního města byl podle Jana Koubíka z developerské společnosti BEMETT vždy vysoký. V poslední době se ale poptávka ještě zvyšuje. „Poptávka je umocněna neustále vzrůstající cenou bytů v Praze. Naši klienti vždy velmi zvažují, zda koupit byt v Praze, nebo naopak využít nabídku levnějšího bydlení v příměstských lokalitách. Navíc mnohdy platí, že za cenu bytu 3+kk v Praze mohou lidé koupit novostavbu řadového rodinného domu kousek za Prahou,“ vysvětluje Koubík.

S přílivem nových usedlíků se například potýkají v Líbeznicích v Praze-západ. Podle starosty Martina Kupky (ODS) se ale situaci daří v posledních době zvládat. „Výrazně jsme omezili v obci novou výstavbu. Bohužel se ale ještě stále musíme vyrovnávat s následky územních plánů, které byly schváleny ještě před rokem 2010. Ty tehdy s určitým rozvojem počítaly a umožnily zástavbu v okrajových částech Líbeznic,“ vysvětluje starosta s tím, že aby další masivní výstavbě zabránili, zahrnuli zastupitelé do územního plánu zelený pás kolem obce.

Školy ani školky nestačí

„Jedná se o zhruba padesátimetrový pás vzrostlé zeleně, který by měl kolem obce vyrůst a zabránit tak prorůstání obcí. Tedy lidé by měli jasně vědět, kde Líbeznice začínají a kde končí,“ upřesňuje Kupka a dodává, že v posledním územním plánu je jasně stanoveno, kde nová zástavba může teoreticky vzniknout.

Lidé se také hojně stěhují do Buštěhradu, který leží mezi Kladnem a Prahou. Do obou měst je to, co by kamenem dohodil, a autobus tam jezdí každou chvíli. Připravovaný nový územní plán by měl další výstavbu zcela zastavit. „Kvůli škole a školce jsme si nechávali udělat demografickou prognózu, podle které bychom do roku 2026 měli mít zhruba čtyři tisíce obyvatel, teď máme něco přes tři tisíce. Nedávno jsme rozšířili kapacitu základní školy, aktuálně nás ale trápí nedostatek míst ve školce, který musíme řešit. Chystáme proto projekt na přístavbu,“ uvádí starostka Daniela Javorčeková (Společně).

„V obci máme několik dávno nevyužívaných hospodářských stavení, jejichž součástí jsou i dvory. Tam je možné nové byty vybudovat,“ upřesňuje Kupka, který upozorňuje i na další problém. „Pro obyvatele Líbeznic jsme ještě více méně byli schopni zajistit zázemí sociální infrastruktury. Problém ale je, že se velmi rychle začala rozvíjet výstavba v okolních obcích, pro které je naše škola spádová. Tím pádem bohužel řešíme nedostatek míst, a proto jsme začali s výstavbou nového pavilónu, na jehož financování se budou podílet právě i okolní obce,“ dodává Kupka.

Se zvyšujícím se počtem obyvatel se potýká také Králův Dvůr, který leží dokonce až za Berounem, tedy téměř čtyřicet kilometrů od hlavního města. Za posledních osm let tu přibylo více než dva tisíce obyvatel.

„Před šestnácti lety jsme přitom byli čtyř a půl tisícové městečko, měli jsme tedy o polovinu méně obyvatel než teď,“ přibližuje starosta Petr Vychodil (ODS). Rozrůstání města o další obyvatele se tu snaží zabránit několika způsoby.

„V územním plánu máme například danou podmínku, že k jednomu bytu musí být vybudována dvě parkovací stání, a to bez ohledu na jeho velikost. Teď navíc máme připravený nový územní plán, kde máme požadavek na 85 procent zeleně v určitých místech,“ představuje některé změny, o nichž budou zastupitelé jednat v září, Vychodil. Dodává, že v Králově Dvoře už také přistoupili k zákazu výstavby řadových domů.

„To se vztahuje na nové žádosti, nikoliv na projekty, které už mají stavební povolení. Tam to už bohužel nemůžeme ovlivnit,“ doplňuje starosta s tím, že cena pozemků v obci je skutečně vysoká. „Aktuálně se pohybuje mezi třemi až čtyřmi tisíci za metr čtvereční,“ upřesňuje Vychodil.