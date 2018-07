Metro do Čakovic za 16 miliard má posoudit nová studie

Prvotní ověřovací studii si nechal vypracovat dopravní podnik už na přelomu roku. Nezdálo se však, že by Praha měla zájem projekt v dohledné době dále rozpracovávat.



Brzy však začne vznikat podrobná studie proveditelnosti, kterou dostanou za úkol vytvořit městští architekti z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). „Rada by nejpozději v srpnu měla zadat IPR, aby prověřil umístění pro prodloužení linky metra do Čakovic. Mělo by se tak stát z pohledu budoucího rozvoje dané oblasti, dojezdových vzdáleností i možnosti vytvoření dalších záchytných parkovišť P+R,“ sdělil MF DNES náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Mluvčí IPR Marek Vácha v reakci na to potvrdil, že až institut dostane od města zadání, je připraven okamžitě začít pracovat.

Nutná linka pro rozvoj

Mezi nejhlasitější zastánce výstavby nového úseku pochopitelně patří radnice v Čakovicích. „Metro nutné bude, bez něj by byl další rozvoj v celé oblasti velmi náročný,“ tvrdí starosta Alexander Lochman (Pro Prahu).

Kudy by mohlo jezdit metro do Čakovic

Poukazuje na rozlehlé transformační plochy na území bývalého průmyslového areálu, kde v budoucnu vznikne množství nové zástavby. Navíc už nyní tíží Čakovice každodenní kolony, které způsobují nejen místní obyvatelé, ale i řidiči přijíždějící za prací po nedaleké dálnici od severu.

Jedním z úskalí záměru je skutečnost, že současný návrh Metropolitního plánu, který definuje rozvoj města na příští dvě desítky let, s prodloužením metra tímto směrem nepočítá. Shodou okolností ale nyní běží třicetidenní lhůta, kdy je možné podávat návrhy na úpravu, čehož městská část využije.

„Zašleme zásadní připomínku, aby byla v Metropolitním plánu vytvořena územní rezerva pro stanici v Čakovicích i trasování linky,“ slibuje starosta. Jistotu úspěchu ale radnice zaručenou nemá. „Pokud bude připomínka vypořádaná kladně, teprve potom je možné trasu do plánu dokreslit,“ upozorňuje mluvčí IPR Vácha.

Nejdříve za dvanáct let

Vůbec první krok ambiciózního plánu na prodloužení trasy C udělal už loni koncem roku dopravní podnik, který zadal společnosti Metroprojekt, aby navrhla možné trasování z dnešní konečné v Letňanech až do Čakovic. Z výsledků studie vyplývá, že se nabízí šest variant, které se částečně překrývají. Metroprojekt doporučil i tu nejvhodnější.

Náklady v tomto případě odhaduje na 16 miliard korun, příprava i stavba nového úseku by trvala dvanáct let. Preferovaná trasa má být dlouhá 3,48 kilometru a počítá se třemi novými stanicemi. První z nich umísťuje v pěší dostupnosti z letňanského sídliště i z rozlehlého nákupního centra na druhé straně. Další stanice pracovně nazvaná Nové Letňany se má nacházet v jednom z rozvojových území, kde se v příštích letech počítá s novou bytovou i administrativní výstavbou.

Preferovaná varianta Délka: 3,48 km

Počet stanic: 3

Hloubka Sídliště Letňany: 11,4 metru

metru Hloubka Nové Letňany: 19 metrů

metrů Hloubka Nádraží Čakovice: 28,6 metru

metru Odhadované náklady: 16 miliard korun

miliard korun Doba realizace: 12 let

let Délka jízdy z centra do Čakovic: 22 minut Zdroj: METROPROJEKT Praha a.s.

Obloukem by následně trasa zamířila až do nové konečné Nádraží Čakovice, kde může vzniknout i dopravní uzel s plynulou návazností na železniční dopravu a město by postavilo kapacitní záchytné parkoviště. Cesta z centra až sem by trvala 22 minut.

Ve hře jsou ale stále i ostatní trasy. „Západní varianta preferuje další zastávku v Čakovicích na úkor Nových Letňan. Východnější varianty naopak vesměs navrhují obsluhu sídliště v Letňanech bez pěší dostupnosti do obchodního centra,“ nastiňuje alternativy generální ředitel Metroprojektu David Krása. Nejdelší z nich by měřila 4,18 kilometru, ta nejkratší pouze 2,74 kilometru. Podle Krásy byly vyhodnoceny jednotlivé varianty především podle toho, kolika lidem by mohly potenciálně sloužit. „Právě námi doporučená trasa má toto číslo nejvyšší,“ říká s tím, že podél ní by v pěší dostupnosti mělo v horizontu několika let bydlet či pracovat přes 22 tisíc lidí.

Dokument se blíže věnuje i parametrům tří plánovaných stanic. První z nich, Sídliště Letňany, by byla hloubená a vznikla by 11,4 metru pod Tupolevovou ulicí. Rovněž hloubená by byla stanice Nové Letňany u ulice Veselská, kde by se nacházela 19 metrů pod povrchem. Konečná v Čakovicích má být jako jediná ražená, a to v hloubce 28,6 metru.

Linka metra C končila na severní straně města až do roku 2004 v Holešovicích. Tehdy byla nejprve prodloužena na Ládví a o další čtyři roky později vznikla konečná v Letňanech.