Pošta má v Praze problém s doručováním zásilek. Chodí pozdě, nebo vůbec

Podobnou zkušenost s Českou poštou mají v poslední době lidé napříč metropolí. Buď se o zásilce vůbec nedozvědí, nebo jim je doručena s několikatýdenním zpožděním. Pošta problémy omlouvá nedostatkem pracovníků a velkým počtem zásilek.



„Objednávám si věci ze zahraničí, ale přicházejí mi s velkým prodlením a někdy dokonce nedorazí vůbec,“ popisuje Michaela Bejblová z Prahy 8, která se stížností kontaktovala poštu v Karlíně i takzvaného poštovního ombudsmana.

Odpovědí jí bylo, že se skutečně stala chyba hned u tří zásilek, které už několik týdnů leží v depu. Podle pošty se nikdo ani nepokusil balíky doručit z důvodu kritické personální situace.

Na poštu se nedovoláte

Podobný problém řeší s poštou také další obyvatelka Karlína. Té na začátku ledna přišel do schránky lístek s datem 11. prosince s výzvou, že si má na poště vyzvednout balík se zaplaceným zbožím do 27. prosince. Ten už je ale nyní dávno na cestě zpět k odesílateli do zahraničí.

Na pobočce karlínské pošty přitom o problémech vědí. „Situace je opravdu špatná. Je nedostatek lidí,“ komentovala reklamaci zaměstnankyně pošty s tím, že za doručení zodpovídá centrální pošta na Palmovce, odkud se doručují všechny listovní zásilky a balíky po Praze 8.

Zdražení služeb České pošty Česká pošta od 1. února letošního roku zvýší cenu známky na obyčejný dopis do 50 gramů o tři koruny na 19 Kč.

na obyčejný dopis do 50 gramů o tři koruny na 19 Kč. Cena doporučeného psaní vzroste o šest korun na 44 Kč.

na 44 Kč. Cena služeb Balík Do ruky nebo Balík Na poštu zůstává stejná.

Balík Do ruky nebo Balík Na poštu Pošta zvýšení cen odůvodňuje snahou o zajištění kvality a dostupnosti poštovních i nepoštovních služeb.

snahou o zajištění kvality a dostupnosti poštovních i nepoštovních služeb. Výhodnější ceny ve srovnání se základním ceníkem získají držitelé Zákaznické karty České pošty.

ve srovnání se základním ceníkem získají České pošty. Nové poštovní podmínky jsou k dispozici na webu České pošty.



Tamní vedoucí doručovatelů však v pondělí opakovaně nereagovala na volání ani na mobilní telefon, ani na pevnou linku uvedenou na webových stránkách pobočky.

Podobnou zkušenost mají přitom i další lidé, kteří se snaží poštu kontaktovat, aby službu reklamovali. „Na poštu se prostě nelze dovolat. Buď to neberou, nebo mají obsazeno,“ stěžuje si například Andrea Pozníčková z Prahy 17.

S opožděnými oznámeními o uložené zásilce mají zkušenost lidé také v dalších částech Prahy. „Minulý týden mi přišlo oznámení, že si mám vyzvednout balíček nejpozději do 28. prosince,“ uvádí Eva Kittnarová z Prahy 3.

„První výzvu jsem dostala 14. listopadu s tím, že si mám balík vyzvednout nejpozději devátého. To mi hlava nebere,“ podivuje se Marcela Ritterová Smolová.

Problémy s doručováním se přitom podle Pražanů netýkají jen balíků, ale také doporučených dopisů nebo složenek. „Čekal jsem marně na složenky z banky, které musely být zaplaceny do 15. prosince. Nakonec jsem je raději o několik dní později vypsal ručně a zaplatil,“ říká nespokojený klient pošty Jiří Táborský.

Obyvatelce Prahy 12 zase dorazilo s výrazným zpožděním parte, tudíž nestihla pohřeb.

Chybějí doručovatelé a řidiči

Také podle mluvčího České pošty Matyáše Vitíka stojí za problémy s doručováním především kritická personální situace. Ta je prý nejhorší v Praze.

„V době nízké nezaměstnanosti se potýkáme s problémy při náboru zaměstnanců především na pozice řidičů nebo doručovatelů,“ říká Vitík a dodává, že případné výpadky v konkrétních lokalitách řeší Česká pošta výpomocí z ostatních provozoven. „Problémy s obsazením zmíněných pozic se týkají všech větších měst, kde je na trhu práce větší konkurence mezi zaměstnavateli, nebo v oblastech, kde fungují například automobilky, které poptávají typově podobné pozice,“ popisuje situaci Vitík.

K pochybením, na která upozorňují obyvatelé Prahy, podle mluvčího nyní dochází také proto, že se pošta musela před Vánocemi potýkat s enormním nárůstem zásilek, což se nadále promítá i do počátku roku.

„Pokud zákazníci nedostali službu, kterou měli zaplacenou, mohou podat reklamaci na kterékoli pobočce České pošty. V rámci standardního reklamačního řízení se pak posuzuje každý individuální případ,“ uvádí Vitík.

V případě nespokojenosti se lidé mohou obrátit také na poštovního ombudsmana. Ten podle České pošty nejčastěji řeší stížnosti na nedoručení balíků, fronty na pobočkách nebo na poškozené zásilky. Zvyšování kvality služeb chce pošta dosáhnout tím, že od 1. února navýší ceny za obyčejné i doporučené psaní.