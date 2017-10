VIDEO: Sloupky protáhly cestu k letišti o sedm kilometrů. Řidiči je ignorují

Na benzince v ulici Aviatická často vyčkávají taxikáři i řidiči, kteří míří na letiště někoho vyzvednout. Chtějí se totiž vyhnout parkování před terminálem, kde by po patnácti bezplatných minutách museli vytáhnout z peněženky sto korun. Po další čtvrthodině částka vzroste o další stovku.

Až do loňského podzimu stačily řidičům na 1,3 kilometru dlouhou cestu z benzinky na letiště necelé dvě minuty. Nyní by správně měli najet na vyústění dálnice D7, dojet ke křižovatce s Pražským okruhem poblíž Obchodního centra Šestka, vyčkat na semaforech, vrátit se na chomutovskou výpadovku a konečně po Aviatické, kde stojí v opačném směru benzinka, dojet k letišti.

Sedmikilometrová zajížďka zabere i mimo špičku pět až deset minut.

„Jakmile mi přijde nějaká zakázka, tak bych měl být na letišti do pěti minut. To je nemožné, kdybych to měl celé objíždět. Prostě by to bylo nemyslitelné,“ vylíčil iDNES.cz taxikář Tomáš. V silnějším provozu podle něj trvá cesta legální trasou až 25 minut. „Je to nedomyšlené,“ dodal.

Sloupky nechalo letiště jako správce silnice osadit na konci loňského listopadu spolu se zprovozněním nového kruhového objezdu. „O řešení se sloupky bylo rozhodnuto až před kolaudací během připomínkovacího řízení ze strany policie, která chtěla zajistit větší bezpečnost v úseku, kde se často bouralo,“ vysvětlila mluvčí letiště Marika Janoušková.

Řešení? Oprava, nebo klemmfix

Podle policistů se sice nehodovost v místě snížila, porušováním předpisů však také vzniká řada kolizních situací, jak se přesvědčil i štáb iDNES.tv, který na deset minut postavil k benzince kameru. Během této doby porušilo předpisy průjezdem skrze sloupky deset řidičů, tedy v průměru jeden řidič za minutu.

„Je to nesmysl, bez sloupků to bylo bezpečnější,“ zkritizoval aktuální řešení řidič Vadim. „Nevím, kdo to vymyslel, ale musel to být někdo hodně chytrej,“ přisadil si další řidič Ondřej. Odstranění bariéry se ovšem nechystá.

Vedení letiště nyní podle vyjádření Mariky Janouškové hledá společně s policií efektivnější řešení, jak část křižovatky zabezpečit. Poničené sloupky zatím nechává neopravené. Až na základě získaného policejního vyjádření rozhodne, zda sloupky opraví, nebo vybere jinou variantu.

„V tuto chvíli neuvažujeme o tom, že bychom všechny současné sloupky do budoucna nahradili jiným řešením. Spíše se bude jednat o část úseku, který byl poškozen,“ upřesnila za vedení letiště Marika Janoušková.

Řešení se podle ní aktuálně nabízejí dvě: buď opravit stávající sloupky, anebo využít takzvaný klemmfix - žluté vystouplé pásy na vozovce - které by podle jejích slov neměly být tak snadno poničitelné jako nynější zelené balisety a zároveň by do jisté míry měly bránit přejíždění.