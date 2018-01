Muž chtěl upálit exmanželku a jejího přítele v chatce, dostal deset let

Soud při projednávání zdůraznil, že nešlo o pouhé vyhrožování, ale mstu, při níž oběma lidem, ohroženým ohněm, ale o život. „Střet s oběťmi obžalovaný cíleně vyhledával, jeho jednání směřovalo k výsledku upálit poškozené. Jeho počínání jednoznačně naplňuje skutkovou podstatu trestného činu pokusu vraždy,“ uvedla soudkyně Iva Říhová.



Benzínem obviněný podle verdiktu na své oběti neútočil jen jednou. „Když se před ním schovali do chaty, polil dveře i okno, aby jim omezil možnost úniku. Snažil se, seč mohl, dokud mu nedošel benzín,“ řekla Iva Říhová.

Vzhledem k okolnostem se však soud rozhodl uložit trest mírnější, než stanoví trestní zákoník. Soud vzal v potaz duševní stav obviněného v inkriminovaný den, kdy se cítil být frustrován rozvodem, zhrzen a měl pocit, že jej expartnerka zneužila.

„Opravdu ale nejednal v náhlém pohnutí mysli. Jeho jednání je nebezpečné a závažné,“ zdůraznila dnes soudkyně. Jedenašedesátiletý Chadima by si měl podle verdiktu i odpykat trest ve věznici s mírnějším režimem, než stanoví zákon.

Rozhodnutí o vině a trestu v zásadě odpovídá konečnému návrhu státního zástupce. „Trest by měl soud uložit na spodní hranici sazby, případně může použít i zmírňující ustanovení,“ konstatoval dnes žalobce Tomáš Milec.

Naopak, obhajoba se snažila dokázat, že šlo jen o pokus o ublížení na zdraví, nikoli vraždy. Chadimovi by tak hrozil pobyt za mřížemi v délce od tří do deseti let. „Nechtěl jsem je zabít. Jen vystrašit,“ zdůraznil dnes ve svém posledním slovu obžalovaný.

Plameny nad osadou

Razantně chtěl Zdeněk Chadima naložit s exchotí a jejím novým druhem loni 20. března večer. Tehdy dorazil do chatové osady vybaven kanystrem benzínu, zápalkami a dlátem. Nejprve se své oběti snažil polít a zapálit na dvorku.

Když se před zuřícím útočníkem skryli do domku, polil jej a škrtl. Posléze odešel k vedlejšímu objektu, který náležel jeho někdejší družce. I tady rozlil benzín a přiložil planoucí sirku. Načež podešel k první chatce, z níž se jeho sokovi v lásce již podařilo vyskočit.

Na dvorku se odehrál poslední akt dramatu, během nějž se Chadima pokusil na rivala vytáhnout jakousi zbraň. Jeho protivník ale sáhl po klacku a útočníka odzbrojil, zpacifikoval a předal zalarmované policejní hlídce.

„Dělal lítostivé scény, působil jako opilý. Řekl, že je chtěl upálit, že to plánuje delší dobu a chce to dokonat,“ vypověděl před soudem jeden ze zasahujících policistů. I před soudcem, který Chadimu poslal do vazby, se obviněný k činu hlásil.

Chtěl prý zabít ženu, podpálit dům a pak spáchat sebevraždu. Během hlavního líčení to však popřel. „Úmysl zabít jsem neměl, někdejší manželku jsem chtěl pouze postrašit. Byl jsem tehdy myšlenkami pryč, pil jsem,“ vypověděl Chadima.

Pondělní rozsudek není pravomocný, obhajoba se proti němu odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.