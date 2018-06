Poslední znamení ve tvaru barevného proužku orámovaného stejně dlouhými bílými pruhy namalují značkaři v plzeňské části Chráněné krajinné oblasti (CHKO) nejpozději v polovině měsíce.

„Chybí nám tam zhruba deset kilometrů na dvou značkařských úsecích. Jeden je v okolí Padrťských rybníků a druhý je v západní části, tam je třeba dodělat kousek žluté,“ konstatuje předseda Rady značení Klubu českých turistů Karel Markvart.

Turisté v Brdech komfortně projdou po zhruba 250 kilometrech značených tras, nově je stezky dovedou k mimořádně zajímavým lokalitám.

Značkaři Klubu českých turistů (KČT) dokončují značení tras pro pěší v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Brdy. (14.6.2018)

„Podívají se na nejvyšší vrchol Tok, k Padrťským rybníkům včetně toho Hořejšího a také na dopadovou plochu Jordán k tamním pěchotním pevnostem. Jde o nejhezčí části brdské CHKO,“ vypočítává jen některé z cílů předseda Karel Markvart.

Krásy Brd si návštěvníci užijí pod všemi „barvami“. Takzvaná páteřní trasa po červené nabízí výšlap na nejvyšší vrchol Tok, dopadovou plochu Jordán, ale vede i k loveckému zámečku Tři Trubky a na Padrťské rybníky.

Po modré a částečně také zelené z Orlova se pěší cestou kolem vodní nádrže Pilská dostanou do rožmitálské části pohoří, kde odbočka na žlutou vede k dalšímu vrcholu jménem Praha. Na Hořovicku pak po žluté značce dorazí k hradu Valdek i zaniklé vsi Hrachoviště.

Značkaři pracují zadarmo

Na území někdejšího vojenského újezdu vyrazili dobrovolní značkaři Klubu českých turistů (KČT) s kbelíky naplněnými barvou zhruba padesátkrát. Značení všech tras v nové CHKO vyšlo dle odhadů KČT na pětadvacet až třicet tisíc korun.

„Platíme to z peněz, které máme na pravidelnou údržbu značených cest. Značkaři do toho nicméně svůj čas i práci dávají zdarma,“ říká Karel Markvart. Pěší se do budoucna mohou těšit na další novinky. „Klasické trasy se až na nějaké odbočky k zajímavým lokalitám rozšiřovat nebudou. Místy zřejmě vzniknou naučné stezky,“ upozorňuje Karel Markvart.

Třetí rok bez cyklostezek

Naučnou stezku se zastaveními v podobě výkladových panelů mají v plánu například v Obecnici na Příbramsku. A podobně smýšlejí také na protilehlé straně centrálních Brd, kde chce naučnou stezku vybudovat obec Chaloupky.

„Měla by vést z obce na zříceninu hradu Valdek. Ukázat bychom ale chtěli i další pěkná místa v hořovické části CHKO, jako je třeba vodní nádrž Záskalská a nad ní se tyčící Jedová hora,“ říká chaloupecký starosta František Charvát. Nemělo by ale zůstat jen u stezky. Vedení obce by rádo získalo do správy zmíněný hrad Valdek, který zatím spadá pod Vojenské lesy a statky ČR.

Podporu mají Chaloupečtí jako jeden z členů v Mikroregionu Hořovicko. Také proto se dnes zástupci sdružení měst a obcí z Hořovicka chystají na Valdek, aby si i ti, kteří hrad neznají, dokázali představit, o jaké památce se nyní intenzivně jedná.

„Hovořili jsme se zástupci vojenských lesů, záleží i na tom, jak se rozhodnou památkáři, jimž byl Valdek přednostně nabídnut. S nimi by samozřejmě Chaloupky při správě hradu spolupracovaly,“ uvedl předseda mikroregionu Ondřej Vaculík.

Jak připomněl, za zásadní považuje vstup mikroregionu do spolku Turistická oblast Brdy a Podbrdsko, který vznikl pod záštitou kraje koncem dubna. Takzvaná destinační agentura by měla podobné projekty podporovat.

Spolek by měl mít na starosti také cyklotrasy, které zatím – na rozdíl od těch pěších – v Brdech stále chybějí.

„Město Příbram připravuje projektovou dokumentaci pro jejich vyznačení za finanční podpory Středočeského kraje,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Nicol Lenertová.

Značené cesty pro kola by měly navázat na trasy v okrajových částech CHKO. Cyklisté nyní často jezdí například k Padrťským rybníkům, po prodloužení by je mělo značení vést napříč celým bývalým armádním prostorem.

Jak uvedla vedoucí odboru kanceláře města Příbram Zuzana Kučerová, vybudování cyklostezek vyjde přibližně na jeden milion korun. V příbramském plánu se počítá s propojením tras směrem do blízkého Povltaví a na Hřebeny, tedy oblasti zhruba od Zbraslavi směrem na Dobříšsko.

Na výstavbě cyklotras by se měl podílet rovněž KČT. Ten aktuálně připravuje zcela novou turistickou mapu číslo 99, kde budou vyznačeny všechny nové stezky. „Máme nyní centrální Brdy rozděleny na dvou mapách, připravujeme tedy jednu, kde by bylo celé území CHKO Brdy,“ představuje novinku Karel Markvart.