V Praze za dva týdny stoupl počet nemocných chřipkou o polovinu

„Nemocnost stoupla ve všech věkových kategoriích, nejvyšší byla ve věkové skupině nad 60 let, kde se projevil předchozí vzestup nemocnosti u dětí, které jsou nejčastějším zdrojem infekce v rodině,“ uvedli hygienici.



Od začátku chřipkové sezony zaznamenali v Praze dvanáct případů závažného průběhu chřipky, kdy pacientu museli být hospitalizováni na jednotce intenzivní péče. Minulý týden bylo evidováno také první úmrtí. „Lze předpokládat, že počet nemocných se ještě minimálně tři až čtyři týdny bude nadále zvyšovat,“ předpokládají hygienici.

O epidemii se hovoří, když se počet pacientů pohybuje mezi 1600 až 1800 nemocnými na 100 tisíc obyvatel. Této hranice dosáhla minulý pátek už většina krajů. Nemocných ale může být ještě víc, do statistik se dostanou jen případy, kdy lidé dorazí k lékaři. Ten pak podává pravidelná hlášení hygienikům.

Nemocnice kvůli chřipce omezují návštěvy

Hygienici doporučují, aby se občané vyhýbali místům s větším množstvím lidí a dodržovali základní pravidla, jako je kýchání do kapesníku nebo mytí rukou po jízdě hromadnou dopravou. Chřipka se od běžné virózy liší rychlým nástupem, bolestí kloubů a tělesnou teplotou nad 38 stupňů Celsia.

Některé nemocnice v souvislosti s chřipkovou epidemií omezily návštěvy. V Praze je od začátku února zakázaný vstup na pneumologickou kliniku nemocnice v Motole.

Loni přišla epidemie chřipky dříve, nejvíce nemocných bylo od začátku roku do poloviny února. V souvislosti s chřipkou skončilo více než 300 lidí v nemocnici a 108 jich zemřelo. V naprosté většině to byli pacienti, kteří měli jiné chronické onemocnění, nejčastěji kardiovaskulárního aparátu. Mezi nimi bylo nejvíc starších 60 let.