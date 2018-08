Chrustenická šachta láká na exponáty, po těžbě se stala rájem filmařů

Důlní expozice Chrustenická šachta Otevírací doba: od července do září pouze o víkendech a svátcích. Pravidelné vstupy jsou v 10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin. Prohlídka trvá přibližně 50 minut, každý návštěvník dostane přilbu. Důl je přístupný pro děti od 6 let. Uvnitř je stabilní teplota kolem 9 stupňů Celsia a značná vlhkost. Vhodná je pevnější obuv a teplejší oblečení. Vstupné: dospělí 100 Kč, děti a důchodci 50 Kč Jak se tam dostat: Nejlepší příjezd vozem je po dálnici D5 z Prahy na Plzeň, z exitu 10/11 odbočit na Loděnice a pokračovat po silnici č. 605 na Rudnou. Na konci Loděnic odbočit před dálničním mostem podle šipek do kopce k průmyslovému areálu. Parkování je přímo u vstupu do expozice. Přesná poloha dolu je: 50.0042742N, 14.1647200E