Cizinci zadržení za napadení číšníka v Praze mají nizozemské pasy

„Zadržení jsou ve věku od 24 do 32 let, noc strávili v policejní cele. Muži kriminalistům předložili nizozemské doklady a během dnešního dne budou probíhat jejich výslechy za přítomnosti překladatele do nizozemštiny a právních zástupců,“ informoval dnes policejní mluvčí Jan Daněk.

Podle výsledků výslechu vyšetřovatelé zvolí další postup. Cizince mohou policisté držet až osmačtyřicet hodin.

Skupinu sedmi cizinců zadrželi policisté v pondělí večer díky upozornění svědkyně, která je na letišti poznala. Práci policistů ocenil i ministr vnitra Lubomír Metnar.

Incident, kvůli kterému muže policie zatkla, se stal v sobotu před restaurací v pražské Vladislavově ulici. Tamní číšník cizince upozornil, že nemohou pít vlastní alkohol a ti ho zbili.

Napadený číšník skončil v nemocnici s vážným poraněním hlavy. Už v noci z pátku na sobotu však muži obtěžovali ženu u baru v Dlouhé ulici, načež jeden z nich napadl jejího známého.