Za loupež v Pařížské padla obžaloba, část pachatelů už pyká za podobný čin

Obžalobě čelí Alexej Ložečnikov, Vitalij Komarovskij, Petr Odinokov a Stefan Šemet. První dva jmenovaní 19. května 2014 údajně hlídkovali v okolí hodinářství Audemars Piguet, zatímco Šemet a dva další komplicové, které policie stíhá odděleně, prý vešli krátce před polednem dovnitř prodejny.



Podle kriminalistů stihla trojice celou loupež v rozmezí sedmi minut. Muži nejprve předstírali zájem o koupi hodinek, které si od prodavače nechali předvést. Nečekaně ho napadli údery pěstmi do hlavy a kopy koleny do trupu. Poté, co jej srazili na zem, ho spoutali plastovými stahovacími pásky a nechali ho ležet v zadní části obchodu. Rozbili skleněné vitríny s vystaveným zbožím a sebrali šest kusů hodinek v celkové ceně 3,7 milionu korun. Na zařízení prodejny způsobili škodu za dalších 89 tisíc korun. Prodavač vyvázl s otřesem mozku a s modřinami.

Lup údajně Šemet odnesl v batohu do nedaleké Salvátorské ulice, kde v autě čekal Odinokov, který prý s hodinkami okamžitě odjel směrem na Německo.

Šemet čeká na hlavní líčení, jež začne 23. dubna, ve vazbě na Pankráci. Ložečnikov s Odinokovem se aktuálně nacházejí ve valdické věznici, kde si odpykávají 10,5 roku, respektive osm let za přepadení hodinářství Hublot z února 2016. Komarovskij, který měl v kauze Hublot postavení spolupracujícího obviněného, dostal tříletý trest.

Tato loupež ulici se odehrála podle zcela stejného scénáře, jaký obžaloba popisuje v případu z Pařížské. Jen napadení prodavači tehdy byli dva, přičemž jednomu lupiči zlomili čelist.

Policie už dříve uvedla, že za loupežemi stála skupina Vyborg, která se specializuje na přepadání obchodů se šperky. Gang prý tvoří hlavně lidé ze zemí bývalého Sovětského svazu, řízen je z Ruska a Finska.

Lupiči kradli v klenotnictví Audemars Piguet v Pařížské ulici (05/2014)