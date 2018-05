Za vyloupení luxusní prodejny hodinek v Pařížské dostal gang až 13,5 roku

„Soud vynesl rozsudky od 5 do 13,5 let vězení. Soud všem mužům také vyměřil tresty vyhoštění ze země na dobu od pěti do deseti let,“ uvedla mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci.

Obžalobě čelili Alexej Ložečnikov, Vitalij Komarovskij, Petr Odinokov a Stefan Šemet. První dva 19. května 2014 podle spisu hlídkovali v okolí hodinářství Audemars Piguet, zatímco Šemet a dva další komplicové, které policie stíhá odděleně, vešli krátce před polednem dovnitř prodejny. Mimo tuto skupinu je stíhán také muž považovaný za hlavního organizátora.

Tři z obviněných byli v Česku už dříve odsouzeni za obdobnou loupež, při které se stal terčem obchod s drahými hodinkami Hublot.

Podle kriminalistů stihla trojice celou loupež v rozmezí sedmi minut. Muži nejprve předstírali zájem o koupi hodinek, které si od prodavače nechali předvést. Nečekaně ho napadli údery pěstmi do hlavy a kopy koleny do trupu. Poté, co jej srazili na zem, ho spoutali plastovými stahovacími pásky a nechali ho ležet v zadní části obchodu.

Při loupeži rozbili skleněné vitríny s vystaveným zbožím a sebrali šestero hodinek v celkové ceně 3,7 milionu korun. Prodavač vyvázl s otřesem mozku a s modřinami. Šemet lup podle obžaloby odnesl v batohu do nedaleké Salvátorské ulice, kde v autě čekal Odinokov, který podle spisu s hodinkami okamžitě odjel směrem na Německo.

Ložečnikov s Odinokovem si ve valdické věznici odpykávali 10,5 roku a osm let za přepadení hodinářství Hublot z února 2016. Při této loupeži z obchodu zmizely hodinky za 13 milionů korun. Soud jim kvůli druhé loupeži původní tresty zpřísnil. Ložečnikov si má nově odpykat 13,5 roku ve vězení, Odinokov 11 let. V obou případech figuroval také Komarovskij.

V první kauze měl postavení spolupracujícího obviněného, proti ostatním dostal mnohem mírnější tříletý trest. V novém rozsudku mu soud trest o dva roky zpřísnil. Předtím se Komarovskij k činu rovněž přiznal a popsal role dalších obžalovaných. Ze zbývajících obžalovaných z Pařížské dostal Šemet 5,5 roku vězení.

Loupež v Široké ulici se odehrála podle stejného scénáře, jaký obžaloba popisuje v případu z Pařížské. Jen napadení prodavači tehdy byli dva, přičemž lupiči jednomu z prodavačů zlomili čelist. Policie už dříve uvedla, že za loupežemi stála skupina Vyborg, která je údajně řízena ze stejnojmenného města v petrohradské oblasti. Gang se specializuje na přepadání obchodů se šperky, tvoří ho hlavně lidé ze zemí bývalého Sovětského svazu.